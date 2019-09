Z ognjenimi zublji se bojuje okoli 125 gasilcev. Foto: Reuters

"Gre za zelo zahteven požar in gasilci delajo, kar je v njihovi moči, da bi požar spravili pod nadzor," je dejal vodja gasilske enote Graham Adams in ob tem napovedal, da bo intervencija trajala več ur. Ljudem je svetoval, naj se izogibajo območju, če je to le možno.

Kot poroča Guardian, so stanovanja del soseske, imenovane The Hamptons, v kateri so številna stanovanja, zgrajena v ameriškem slogu z veliko lesenimi oblogami. V soseski je tudi več ločenih hiš, vrednih več kot 1,1 milijona evrov (1 milijon funtov).

Na prizorišču so tudi reševalne enote, a po doslej znanih podatkih ni ranjenih.

Foto: Reuters

Eden najhujših požarov v britanski prestolnici je izbruhnil pred skoraj dvema letoma, ko je v zahodnem delu mesta sredi noči zagorela stolpnica Grenfell. V najsmrtonosnejšem požaru po drugi svetovni vojni je umrlo 71 ljudi.