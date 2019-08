Prebežniki z ladje Open Arms skušali odplavati do Lampeduse

Španija po prebežnike pošilja vojaško ladjo

MMC RTV SLO, STA, Reuters

Italijanska obalna straža je zaustavila prebežnike. Foto: Reuters

17 prebežnikov z ladje Open Arms je skočilo v morje in skušalo preplavati okoli 700 metrov do Lampeduse, a jih je prestregla in vrnila italijanska obalna straža.