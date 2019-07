Vodja konservativne stranke Nova demokracija Kiriakosa Micotakisa upa na zmago. Foto: Reuters

Po zadnjih anketah naj bi Nova demokracija prejela okoli 36 odstotkov glasov. Levičarska stranka Siriza premierja Aleksisa Ciprasa lahko računa na 27 odstotkov podpore.

Cipras kljub temu še upa na morebiten preobrat. "Danes bijemo to bitko od prve do zadnje minute. Z optimizmom in odločnostjo," je na Twitterju zapisal premier, po mnenju katerega so "vse možnosti še odprte". Po oddaji glasu v Kipseli v bližini središča grške prestolnice Atene je Cipras mlade pozval, naj "te ključne odločitve njihovega življenja ne prepustijo drugim".

Okoli deset milijonov volilnih upravičencev bo lahko svoj glas oddalo od 7. ure (6. ure) do 19. ure po lokalnem času (18. ure po srednjeevropskem času). Takoj po zaprtju volišč bodo objavljene prve projekcije. Prve neuradne izide je pričakovati okoli 21. ure po srednjeevropskem času.

Čeprav je 44-letnemu Ciprasu v prvem mandatu uspelo državo izvleči iz finančne krize in rešiti dolgoletni spor s Severno Makedonijo glede imena, pa je njegova stranka začela izgubljati podporo.

Varčevalni ukrepi, za katere je Cipras ob izvolitvi obljubljal, da jih ne bo, so grško gospodarstvo skrčili skoraj za tretjino, mnogo ljudi je izgubilo delovna mesta in bilo potisnjenih v revščino.

Podpora mu je padla tudi zaradi grško-makedonskega dogovora. Kar dve tretjini Grkov novemu imenu Severna Makedonija nasprotujeta.

Zaradi slabega volilnega rezultata tako na evropskih kot na lokalnih volitvah se je Cipras maja odločil za sklic predčasnih volitev.

Varufakis se vrača

Karte na političnem prizorišču bi lahko premešalo tudi novonastalo gibanje MeRA25 nekdanjega finančnega ministra Janisa Varufakisa, ki nasprotuje varčevanju in ki bi lahko speljalo glasove Sirizi.