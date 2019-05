V nesreči je umrlo 41 ljudi. Foto: Reuters

Letalo suhoj superjet 100 z 78 potniki in člani posadke na krovu je kmalu po vzletu proti Murmansku poslalo klic v sili in se vrnilo na letališče, pri čemer je ob trdem pristanku zagorelo.

Viri v preiskavi so za časopis Komersant povedali, da sta pilota naredila vrsto napak, med drugim sta poletela v nevihtnem vremenu in pristala s polnim tankom goriva, namesto da bi krožila, s čimer bi porabila gorivo.

Več virov je povedalo, da pilota nista ugasnila motorjev takoj po pristanku, prav tako naj bi odprla okno v pilotski kabini, s čimer bi lahko razplamtela ogenj.

Preiskovalci črni skrinjici letala, ki sta bili v nesreči poškodovani, še preučujejo in za zdaj niso podali uradnega vzroka nesreče.

Pilot letala Denis Jevdokimov je v ponedeljek povedal, da je v letalo kmalu po vzletu udarila strela, zaradi česar je izgubilo povezavo s kontrolo letenja in je moralo zasilno pristati. Tudi potniki in člani posadke so povedali, da so videli strelo in čutili sunek, ko je letalo doseglo oblake.

Ena najhujših nesreč v zadnjih letih

Na spletu se je medtem pojavil video, na katerem se uslužbenci smejijo, medtem ko snemajo nesrečo. Z letališča so sporočili, da bodo uslužbenci, ki niso zaposleni ne pri upravljavcu letališča ne pri Aeroflotu, najstrožje kaznovani.

Ruski minister za promet Jevgenij Ditrih je sporočil, da je stanje vseh desetih potnikov, ki so bili po nesreči hospitalizirani, stabilno.

Ena najhujših letalskih nesreč v Rusiji v zadnjih letih je precejšen udarec za prihodnji razvoj modela superjet 100, ki velja za ponos ruskega državnega proizvajalca letal Suhoj. To je namreč prvi na novo razvit model ruskega civilnega letala po razpadu Sovjetske zveze.

To je bila prva nesreča letala te vrste na komercialnem poletu. Leta 2012 je superjet na predstavitvenem poletu treščil v ognjenik v Indoneziji, pri čemer je umrlo vseh 45 ljudi na krovu. Vzrok za nesrečo je bila človeška napaka.