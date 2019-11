Malta se je zaradi atentata in preiskave, ki je sledila, znašla pod drobnogledom mednarodne skupnosti. Foto: Reuters

Na Malti so politične razmere zelo napete, saj se, kot kaže, odvija klobčič skrivnosti okoli atentata na preiskovalno novinarko Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita oktobra 2017 v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu. Pred dnevi so na jahti, ki je plula stran od države, v povezavi s primerom aretirali enega najbolj znanih malteških podjetnikov Fenecha. Ta je oblastem ponudil, da jim lahko razkrije še več imen, ki so bila vpletena v umor novinarke, a le če ga bo premier Muscat pomilostil, piše Guardian.

"Skupaj s kolegi ministri smo dolgo razpravljali, nato pa sklenili, da pomilostitev v tem primeru ne bi bila primerna," je po sedemurnem sestanku dejal Muscat, voditelj najmanjše države članice Evropske unije.

Fenech je bil direktor in solastnik podjetja Electrogas, ki je leta 2013 dobilo več milijonov evrov vreden razpis malteške vlade za gradnjo nove plinske elektrarne. Bil naj bi tudi lastnik v Dubaju registriranega podjetja 17 Black, o katerem je med drugim pisala Caruana Galizia. Podjetje je bilo glede na njene navedbe povezano z več malteškimi politiki, med njimi naj bi bila tudi zdaj že nekdanji vodja Muscatovega kabineta Keith Schembri in tedanji minister za energetiko oziroma zdajšnji minister za turizem Konrad Mizzi. Njuni imeni sta se pojavili tudi v panamskih dokumentih, ki so razkrili, kako so se evropski podjetniki prek fiktivnih podjetij v Panami izogibali plačevanju davkov v Evropi.

Pred vladno palačo je množica zahtevala Muscatov odstop. Foto: Reuters

V torek so oblasti priprle tudi desno roko Muscata, vodjo njegovega kabineta Schembrija, ki je predtem že odstopil s položaja. Zaslišali so ga potem, ko je glavni osumljenec v primeru umora novinarke, Yorgen Fenech, preiskovalcem povedal, da ima dokaze, ki Schembrija povezujejo s korupcijskimi dogovori. Aretirali so tudi Fenechovega zdravnika Adriana Vello, ki je blizu Schembriju in ga sumijo, da je Fenechu posredoval njegova prikrita sporočila, ko je bil Fenech v priporu. Odstopil je tudi minister za gospodarstvo Chris Cardona.

Prav zaradi teh povezav so mnogi Maltežani pričakovali, da se bo umaknil tudi sam premier Muscat, ki pa vztraja na položaju. "Na premierskem stolčku bom ostal, dokler ne bo preiskava o umoru Daphne Caruana Galizia končana, nato se bom umaknil. Želim, da se ta primer konča pod mojim vodstvom, moje delo je, da bo preiskava končana," je dejal.

Te njegove besede so z vzkliki neodobravanja pospremili protestniki, ki so se zbrali pred vladno palačo. Več ljudi so aretirali.