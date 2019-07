Hrvaški gasilci so imeli konec tedna polne roke dela. (fotografija je simbolična) Foto: EPA

"V povezavi s požarom, ki je v soboto okoli 13.30 izbruhnil na področju šibenske Dubrave, obveščamo, da je policija s preiskavo potrdila, da je šlo za namerno dejanje oziroma za podtaknjen požar," je sporočila hrvaška policija. Popoldne je policija prijela žensko osumljenko.

Policijska preiskava še traja, javnost bodo z izsledki seznanili, ko bo čas za to, so sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva. Hrvaški premier Andrej Plenković je po poročanju hrt.hr v nedeljo zvečer ocenil, da so se vsi organi odzvali primerno. "Pomembno je, da tiste, ki so odgovorni za tako velike požare, pripeljemo pred roko pravice. Po drugi strani smo lahko zadovoljni, da ni bilo žrtev, le nekaj gasilcev je lažje poškodovanih. Minister pravi, da si bodo hitro opomogli, kar jim želim tudi sam," je dejal in gasilce pohvalil zaradi njihove požrtvovalnosti.

Velik požar, ki se je hitro širil, so gasilci pogasili, vseeno pa je na prizorišču čez noč ostalo 80 gasilcev.

Intervencija je trajala 28 ur, po besedah glavnega gasilskega poveljnika Slavka Tucakovića pa so neposredni stroški gašenja ocenjeni na štiri do pet milijonov kun (med 550.000 in 670.000 evrov). Sodelovalo je okoli 200 gasilcev, policija, vojska in državljani. Lažje so bili poškodovani štirje gasilci.

Avtocesta A1 je bila začasno zaprta v obe smeri med odsekoma Pirovac in Vrpolje. Evakuirali so okoli 50 prebivalcev in turistov, ki so se danes že vrnili na svoje domove.