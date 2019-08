Na desni Epsteinove nepremičnine na otoku Little St. James, kjer naj bi imel mladoletna dekleta. Ena od žrtev Virginia Giuffre trdi, da je bila prisiljena v spolne odnose s princem Andrewom (na levi) na Epsteinovi posestni na Karibih. Foto: Reuters

Vojvoda Yorški princ Andrew je bil več let deležen očitkov zaradi druženja z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je v zaporu v New Yorku med sojenjem zaradi novih obtožb o trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje storil samomor. Domnevne Epsteinove žrtve zahtevajo odškodnino iz njegovega pol milijarde evrov težkega premoženja.

V izjavi za javnosti je britanski princ zapisal, da bi rad "razjasnil nekaj dejstev, in sicer v izogib morebitnim novim ugibanjem" glede njegovega prijateljevanja z Epsteinom, ki ga več deset žensk obtožuje posilstva, ko so bile mladoletne, ter siljenja v spolne odnose z njegovimi prijatelji in poslovnimi partnerji, poroča Deutsche Welle.

"Epsteina sem spoznal leta 1999. Poznal sem ga, videval ga nisem pogosto, ne več kot enkrat ali dvakrat na leto. Bival sem tudi v več njegovih bivališčih," je dejal princ Andrew. "V tem omejenem času druženja nisem videl, bil priča ali sumil na vedenje, ki je vodilo v njegove aretacije in obtožbo."

Do žrtev je izrazil obžalovanje

Drugi sin britanske kraljice Elizabete II. je še zatrdil, da storil napako, ker se je z Epsteinom družil po letu 2010, ko je bil slednji izpuščen iz zapora na Floridi, kjer je prestal zaporno kazen zaradi spolnih odnosov z mladoletnicami.

"Njegov samomor je pustil odprtih veliko vprašanj, sočustvujem z vsemi vpletenimi, ki si želijo zaključka," je zapisal in še: "Očitno ni bil oseba, za katero se je izdajal, vsaj glede na podatke, ki jih poznamo zdaj."

Obremenilna fotografija

Britanski mediji, med njimi predvsem tabloidni Daily Mail, so objavili videoposnetek, na katerem princ Andrew zapušča Epsteinov dvorec v New Yorku leta 2010. Na posnetku Andrew maha ženski, ki zapušča dvorec. Spet drugi mediji so objavili fotografije iz leta 2011, na katerih se Andrew in Epstein sprehajata po Central Parku.

Ena izmed glavnih Epsteinovih žrtev Virginia Giuffre trdi, da jo je Epstein prisilil v spolne odnose, tudi s princem Andrewom, ko je bila stara 17 let.

V dokumentih, predloženih na ameriškem sodišču, domnevna žrtev trdi, da je Andrew na zasebnem Epsteinovem otoku na Karibih "sodeloval v orgiji s številnimi mladoletnimi dekleti".

Med obremenilnimi dokazi je med drugim fotografija Andrewa in Virginie Giuffrey, na kateri jo princ objema okoli pasu, v ozadju pa je vidna hči zdaj že pokojnega medijskega mogotca Roberta Maxwella Ghislaine Maxwell, ki naj bi Epsteina "zalagala" z novimi in novimi dekleti, zaradi česar ji je Daily Mail nadel vzdevek 'madam Maxwell'.