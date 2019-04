Projekcije: Na volitvah v Španiji slavili vladajoči socialisti

V parlament tudi skrajnodesna stranka Vox

Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Pedro Sanchez, predsednik Španske socialistične delavske stranke. Foto: EPA

Na predčasnih volitvah v Španiji so glede na prve projekcije slavili vladajoči socialisti, ki so osvojili 28,1 odstotka glasov oziroma med 116 in 121 sedežev v parlamentu.