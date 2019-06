Opozicijo in protestnike je razjezil nastop ruskega poslanca Gavrilova v gruzijskem parlamentu. Foto: Reuters

V glavnem mestu Gruzije se je v četrtek zbralo več kot 10.000 protestnikov, ki so zaradi spornega nastopa ruskega poslanca Sergeja Gavrilova v gruzijskem parlamentu zahtevali odstop predsednika parlamenta Iraklija Kobačidzeja.

Številni med njimi so skušali vdreti v zgradbo parlamenta, a so jim policisti to preprečili, med drugim s solzivcem, gumijastimi naboji in vodnimi topovi.

Na posnetkih, ki jih je predvajala državna televizija, je bilo videti več sto ljudi, kako pred parlamentom odstranjujejo ovire, ki jih je postavila policija. Nekaterim je uspelo vstopiti na dvorišče parlamenta, a jih je policija nato potisnila nazaj.

Številni protestniki so nosili zastave Gruzije in EU-ja ter transparente z napisi Rusija je okupator.

Ruski poslanec vodil srečanje

Po poročanju gruzijskih medijev je poslanec ruske dume Gavrilov ob obisku v gruzijskem parlamentu prevzel vodenje srečanja o verskih in političnih zadevah, ki je potekalo v plenarni dvorani. Pri tem naj bi celo sedel na sedežu predsednika parlamenta, kar je vznemirilo opozicijo in javnost.

Opozicija, ki se boji, da bi Rusija lahko znova pridobila vpliv v tej nekdanji sovjetski republiki, je pozvala k protestom.

Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili je bila do sodelovanja ruske delegacije na srečanju v gruzijskem parlamentu kritična, češ da gre za poskus sosednje države uveljaviti svoje politične cilje. "Za Rusijo je to običajna metoda," je dejala. Premier Mamuka Bahtadze pa je po drugi strani napadel opozicijo in ji očital, da želi destabilizirati Gruzijo.

Predsednik ruske dume Vjačeslav Volodin pa je kritiziral gruzijske oblasti, da niso dovolj dobro poskrbele za varnost ruske delegacije na srečanju, poroča nemška tiskovna agencija DPA.