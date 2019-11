Sneg je v Avstriji povzročil veliko težav predvsem v prometu. Foto: Reuters

V Avstriji je prvo močno sneženje povzročilo ogromno težav. Na jugu Solnograškega je sneg povzročal težave predvsem v prometu. Med drugim so podrta drevesa ovirala promet na regionalnih cestah. Na turski avtocesti pa je obtičalo več tovornjakov, kar je potem oviralo cestne službe pri čiščenju cestišča. Zaradi teh težav je bil zaprt tunel Katschberg.

Zaradi grožnje, da bi se podprla drevesa, so na avstrijskem Koroškem zaprli več cest. Ponekod je obvezna uporaba verig. V deželi bodo ostale zaprte tudi nekatere šole in vrtci, saj zaradi slabih razmer na ceste niso poslali šolskih avtobusov. Zgodile so se številne prometne nesreče, poroča Kronen Zeitung.

V vzhodni Tirolski so se pod težo snega lomila drevesa, ki so poškodovala električno napeljavo in ovirala promet. Brez elektrike je ostalo okoli 2.500 gospodinjstev v desetih občinah, med drugim vsa gospodinjstva v dolini Villgratental.