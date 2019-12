"To je velik dogodek," je dejal Vladimir Putin. Foto: Reuters

"Gremo!" je dejal ruski predsenik Putin v kabini pri strojevodji na začetku poti v mestu Kerč na Krimu. Nato je med vožnjo po 19-kilometrskem mostu, ki so ga gradili štiri leta, v vagonu pil čaj z delavci. Pot so zaključili na ruskem polotoku Taman.

Avtomobili so sicer po cestnem mostu prek Kerške ožine, ki ga je prav tako odprl Putin, začeli voziti že maja lani. Foto: Reuters

Krimski most povezuje rusko regijo Krasnodar in krimsko mesto Kerč ter prečka ožino med Črnim in Azovskim morjem. Gre za najdaljši most v Rusiji in Evropi, njegova izgradnja je bila vredna 228 milijard rubljev (3,3 milijarde evrov).

Prvi potniki so se z vlakom proti Krimu odpravili tudi iz Sankt Peterburga. Na Krim bo okoli 530 potnikov predvidoma prispelo v noči na sredo.

Foto: Reuters

Ukrajina je nasprotovala že sami gradnji mostu, rekoč, da škoduje okolju. Poleg tega večje ladje ne bodo mogle priti v njena pristanišča v Azovskem morju.

EU in ZDA sta uvedli sankcije proti podjetju Strojgazmontaž, ki je gradil most, njegov lastnik, poslovneža Arkadija Rotenberga, je sicer tesen Putinov sodelavec.