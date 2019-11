Po poročanju BBC-ja so številni zaradi nadaljevanja tresenja tal noč preživeli v šotorih in avtomobilih.

Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih. Foto: Reuters

Glavnemu sunku v torek zgodaj zjutraj, ko je večina spala, je sledilo že več kot 250 popotresnih sunkov, dva med njimi z močjo 5, je sporočila albanska obrambna ministrica Olta Xhacka.

Na prizadeta območja dovažajo pomoč iz številnih evropskih držav, nekatere so tja napotile tudi svoje reševalce. Albanski premier Edi Rama je obljubil, da bodo reševalci potrpežljivo in temeljito nadaljevali iskanje vse pogrešanih.

Žarišče potresa je bil Drač, glavno pristanišče in ena ključnih turističnih točk v državi, v katerem je bilo ranjenih tudi okoli 600 prebivalcev. Poleg Drača je najbolj prizadeto mesto Thumane.

Šotori v Thumanu. Foto: Reuters

Mamo rešili, za hči je bilo prepozno

V Thumanu se je med drugim podrl 5-nadstropni blok, v katerem je v 4. nadstropju spala 48-letna Marjana Gjoka in trije njeni sorodniki, med njimi 3-letna nečakinja. Okoli 4. ure zjutraj jih je vrglo v zrak. "Streha se je podrla na naše glave in ne vem sploh, kako nam je uspelo pobegniti. Bog nam je pomagal," je dejala. Žal se zgodba ni končala srečno za drugo družino iz 6-nadstropnega bloka v mestu. Reševalcem je po 14 urah iz ruševin uspelo rešiti 30-letno žensko, za njeno hčerko, ki so jo našli dve uri predtem, pa so bile poškodbe usodne.

To je bil najmočnejši potres v Albaniji v zadnjih desetletjih. Tresenje tal so občutili na celotnem Balkanu ter severozahodu Grčije in južni Italiji, pa tudi v Sloveniji.