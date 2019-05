Salvini je notranji minister in predsednik protipriseljenske stranke Liga. Foto: Reuters

Za zasebne ladje, ki rešujejo življenja beguncev in migrantov, je tako predvidena denarna kazen od 3.500 do 5.000 evrov za vsakega prebežnike, ki ga sprejmejo na krov. Če bo takšna ladja plula pod italijansko zastavo, ji grozi tudi odvzem licence za obdobje do enega leta.

Paket ukrepov sicer vsebuje 12 točk. Predvideno je tudi, da bo lahko italijansko notranje ministrstvo z razlogom javne varnosti utemeljilo prepoved prehoda za ladje v italijanskih teritorialnih vodah, medtem ko je bila do zdaj ta pristojnost v rokah italijanskega ministrstva za promet. Prav tako je predvideno, da naj bi zaostrili ustrezno kazensko zakonodajo, je v petek zvečer oznanil Salvini.

Predvideno je tudi, da bo pristojnost nad preganjanjem tihotapljenja ljudi odslej v rokah protimafijskih organov in ne več tožilstva. Notranje ministrstvo bo tudi namenilo tri milijone evrov za delovanje tujih policistov v okviru tajnih operacij za boj proti mednarodnim skupinam tihotapcev ljudi.

Lani je v Sredozemskem morju umrlo ali je pogrešanih 2.297 prebežnikov. Foto: Reuters

Salvini proti reševanju ljudi

Salvini vse od imenovanja za italijanskega notranjega ministra pred letom dni zagovarja politiko zaprtih pristanišč v Italiji. Zasebnim ladjam, ki na morju rešujejo prebežnike, tako ni več dovoljen pristanek v italijanskih pristaniščih.

Število prihodov prebežnikov v Italijo prek pomorske poti se je v primerjavi z enakim obdobjem lani od začetka letošnjega leta znižalo za 91 odstotkov, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

UNHCR poziva k reševanju ljudi

Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je po poročanju Reutersa sporočil, da je v prvih štirih mesecih letošnjega leta v Sredozemskem morju umrlo 164 prebežnikov, kar je manj kot v prejšnjih letih, čeprav je stopnja umrljivosti višja.

UNHCR je v petek izrazil zaskrbljenost zaradi pomanjkanja ladij, ki rešujejo prebežnike med begom pred "strašljivim in grozljivim položajem" v Libiji. Agencija ZN-a je pozvala vlade, naj več prispevajo na tem področju.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije, ki deluje v okviru ZN-a, je lani umrlo ali je pogrešanih 2.297 prebežnikov, Evropo pa jih je po morju doseglo 116.959.