"Kdaj se bo to zgodilo, še nimam uradne informacije," je v nedeljo zvečer za regionalno televizijo N1 izjavil van der Auweraert.

Prejšnji teden, ko je zapadel sneg, so razmere v Vučjaku postale še bolj dramatične in napete. Foto: EPA

Kot smo poročali pretekli teden, se je minister BiH-a za varnost Dragan Mektić s predstavniki Unsko-sanskega kantona dogovoril, da bodo od 500 do 600 ljudi iz Vučjaka premestili v centre z ugodnejšimi razmerami za njihovo bivanje, potem pa v nekdanjo vojašnico Blažuj pri Sarajevu, ki jo trenutno preurejajo.

Center v Vučjaku, ki leži v bližini nekdanjega odlagališča odpadkov in minskega polja, je že vse od junijskega nastanka tarča ostrih kritik zaradi neprimernih pogojev za bivanje. V zadnjih dneh so se s padcem temperatur razmere še poslabšale. Taborišče blizu meje s Hrvaško sestavljajo šotori, ki jih ni mogoče ogrevati, v njih ni tekoče vode, stranišč in elektrike.

V zadnjem času so vse pogostejši pozivi k zaprtju tega taborišča. Za to se je v torek ob obisku Vučjaka zavzela tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki je razmere v tem taborišču označila za najslabše v vsej Evropi. Komisarka je ob sklenitvi štiridnevnega obiska v BiH-u danes znova kritizirala nasilno ravnanje hrvaške policije z ilegalnimi prebežniki, ki vstopajo na Hrvaško iz BiH-a.

Prejšnji teden, ko je zapadel sneg, so razmere v Vučjaku postale še bolj dramatične in napete. Skupina beguncev je na začetku tedna napadla nekaj policistov, zatem so v znak protesta zavračali hrano in pijačo. V nedeljo so stavko končali, potem ko so jim sodelavci Rdečega križa prinesli hrano.

Tegeltija: Prebežniki ne bodo ostali v BiH-u

Novi premier BiH-a Zoran Tegeltija je napovedal, da bodo z novim ministrom za varnost pripravili načrt za reševanje prebežniške krize v BiH-u. Ob tem je zatrdil, da predstavnikom EU-ja, tudi če bodo zagotovili denar za to, da bi prebežniki ostali v BiH-u, to ne bo uspelo. "BiH ne more sam rešiti tega problema, ki ga ne smemo podcenjevati, saj tako mednarodni skupnosti in sosednjima državama sporočamo, da smo zaprt prostor, ko gre za prebežniško krizo. Imate nenadzorovan vhod, na drugi strani pa je narejeno vse, da ti ljudje ne morejo oditi iz BiH-a," je še dejal Tegeltija.