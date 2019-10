Bukovski je zadnjih 40 let živel v Veliki Britaniji. Foto: AP

Bukovski je že kot študent v 60. letih, v obdobju Sovjetske zveze, postal politični disident, leta 1963 so ga aretirali zaradi posedovanja prepovedane literature, ga razglasili za duševno bolnega in zaprli v psihiatrično bolnišnico. Štiri leta pozneje so ga znova aretirali in poslali v delovno taborišče.

12 let je preživel v zaporih, delovnih taboriščih in psihiatričnih klinikah. Po teh izkušnjah je kot eden prvih razkril prakso kaznovalne psihiatrije v Sovjetski zvezi.

Sovjetski zdravniki so političnim disidentom postavljali lažne diagnoze duševnih bolezni, zaradi česar se jih je zapiralo v psihiatrične bolnišnice, kjer so bili prisiljeni jemati močna zdravila. Ta praksa je bila še posebej razširjena od 60. let do razpada Sovjetske zveze.

"Sovjetske oblasti so Bukovskega označevale za huligana, vpletenega v protisovjetske dejavnosti. Za nas je junak, ki se mu zahvaljujemo," je ob njegovi smrti na Twitterju zapisala ruska organizacija za zaščito človekovih pravic Memorial.

Izgnan iz Sovjetske zveze

Leta 1971, med zapornimi kaznimi, je Bukovski pomagal pretihotapiti na Zahod psihiatrično dokumentacijo o šestih dobro znanih disidentih, s čimer je razkril celotno sporno prakso diskreditacije režimu nenaklonjenih ljudi.

Leta 1976 so Bukovskega izgnali iz Sovjetske zveze in ga v okviru izmenjave zapornikov, dogovorjene s čilskim diktatorjem Augustom Pinochetom, v Zürichu zamenjali za vodjo čilske komunistične partije Luisom Corvalanom.

Bukovski je nato živel v Cambridgeu v Veliki Britaniji, kjer je še naprej pisal in se boril proti Sovjetski zvezi. O svojih izkušnjah v gulagu in psihiatričnih bolnišnicah je napisal več knjig, ki so postale velike uspešnice, predvsem knjiga Zgraditi grad (To Build a Castle).

Kritik Vladimirja Putina

Bukovski je bil kritik predsednika Vladimirja Putina in trdil, da med Sovjetsko zvezo in Rusijo ni velike razlike. Leta 2006 je v članku za britanski Times z naslovom Dovoljenje za ubijanje zapisal, da je Putin vpeljal zakonodajo, ki bo Moskvi omogočila ubijanje sovražnikov kjer koli po svetu.

Leto dni pozneje je zaradi zastrupitve z radioaktivnim polonijem v Londonu umrl njegov prijatelj, prav tako kritik Kremlja, Aleksander Litvinenko. Bukovski je takrat za BBC povedal, da je "jasno", da za zastrupitvijo Litvinenka stojijo ruske oblasti.

Leta 2008 je Bukovski skušal kandidirati na ruskih predsedniških volitvah, a mu kandidature oblasti niso omogočile.

Leta 2015 so ga britanske oblasti aretirale in obtožile izdelovanja in posedovanja nedostojnih posnetkov otrok. Obtožbe je zanikal, sojenje pa so zaradi njegovega slabega zdravja prekinili.