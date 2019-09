Foto: Reuters

Prorogacijo parlamenta oziroma začasno ustavitev njegovega dela je takoj po poletnih počitnicah zahteval britanski premier Boris Johnson, njegovo odločitev pa je s podpisom potrdila tudi kraljica Elizabeta II..

Premier je s tem zatrl načrte opozicije, da prepreči brexit brez dogovora. Poslanci so sicer 4. septembra podprli zakon, ki preprečuje, da bi Združeno kraljestvo 31. oktobra Evropsko unijo zapustilo brez dogovora. Zakon tudi predvideva, da bo moral Johnson prositi za nov trimesečni odlog brexita do 31. januarja 2020, če poslanci do 19. oktobra ne bodo sprejeli novega sporazuma ali glasovali za brexit brez dogovora.

Johnsonov argument začasne ustavitve dela poslancev je bil sicer ta, da bi lahko kraljica v svojem govoru izpostavila ključne točke njegove nove politike.

Predsednica sodišča Lady Hale je bila jasna: "Učinki naše demokracije so bili skrajni." Britansko sodišče, ki je objavo razsodbe do zdaj že dvakrat preložilo, je odločilo, da je bila prorogacija nezakonita in da mora parlament začeti z delom, takoj ko bo to mogoče in hkrati odločiti, kako bodo nadaljevali z delom.

Britanski parlament bo tako začel zasedati še pred 14. oktobrom.