Proti razsodbi sodišča so že lani protestirale ženske po več španskih mestih. Foto: Reuters

Deželno sodišče v Navarri je aprila lani 28- in 29-letnike obsodilo na devet let zapora in sprožilo val ogorčenja, saj napada ni obravnavalo kot posilstvo, ampak kot spolno zlorabo.

Sodišče je svojo odločitev utemeljilo rekoč, da žrtve niso tepli niti ji grozili. Eden izmed sodnikov jih je želel celo oprostiti. Odvetniki žrtve so se na odločitev deželnega sodišča pritožili.

Spolni napad objavili na družbenih omrežjih

Mladi moški so takrat 18-letnico posilili pred vhodom v stanovanjsko stavbo v Pamploni julija leta 2016 ob začetku festivala teka pred biki.

Peterica iz Seville je domnevno snemala dejanje s svojimi pametnimi telefoni in se nato hvalila prek aplikacije za pošiljanje sporočil WhatsApp, kjer so se poimenovali La Manada oziroma trop.

Protesti žensk

Takratna obrambna ministrica Maria Dolores de Cospedal je po razglasitvi sodbe lani pozvala k premisleku, ali je treba spremeniti definicijo posilstva v kazenskem zakoniku.