Ozemlje Španije so za potrebe projekta razdelili na 3.200 celic, v katerih bodo sledili mobilnim telefonom prebivalcev. Foto: MMC RTV SLO

Španski nacionalni inštitut za statistiko (INE) je sledenje mobilnih telefonov prvič izvedel med ponedeljkom 18. in četrtkom 21. novembra ter nato v nedeljo 24. novembra. S sledenjem prenosnih telefonov so nadaljevali za božič, prihodnje leto pa bodo gibanje Špancev spremljali tudi med praznikoma, 20. julija in 15. avgusta, je poročal španski časnik El Pais.

Španske oblasti trdijo, da s sledenjem mobilnih telefonov ugotavljajo, kdaj in kam Španci potujejo ob določenih dneh. Nato naj bi zbrane podatke uporabili za izboljšanje javnega prevoza in javnih storitev.

INE zanika vohunjenje za državljani. Trdijo, da je študija popolnoma anonimna in da ne kršijo nobene zakonodaje o varovanju osebnih podatkov. "Ugotovili bomo, koliko mobilnih telefonov je ob 17. uri v določeni ulici v katerem koli mestu, ki ima več kot 15.000 ljudi, a nič več kot to," so iz statistične agencije sporočili za španski časnik El Confidential.

Španska vlada uporablja davkoplačevalski denar, da dobi podatke o davkoplačevalcih. Jan Penfrat, EDRi

"Pri španskem primeru se zdi, da se zbira le skupek anonimiziranih podatkov. Če je to res, kar je sicer zelo težko preveriti, so tveganja zlorabe osebnih podatkov za posameznike nekoliko manjša, saj je posameznika veliko težje identificirati samo na osnovi geolokacije," za MMC ocenjuje raziskovalec Jan Penfrat iz bruseljskega združenja Evropske digitalne pravice (EDRi).

"Sledenje geolokacijam omogoča predvidevanje zborovanj"

Protest v podporo neodvisni Kataloniji iz leta 2015, na katerem so udeleženci prižgali svoje mobilne telefone. Sledenje geolokaciji mobilnih telefonov, tudi brez povezave z osebnimi podatki uporabnikov, oblastem omogoča predvidevanje krajev javnih zborovanj. Foto: EPA

Vendar na drugi strani izpostavlja, da lahko tudi podatki o geolokaciji državljanov veliko razkrivajo. "Tudi če podatki ostanejo anonimni in se zbira le seštevek gibanja prenosnih telefonov, lahko ob daljšem zbiranju - recimo v času enega tedna - pridobite podatke o tem, kje se ljudje zbirajo, kar omogoči predvidevanje lokacij zborovanj in protestov. Tudi to je podatek, ki ga lahko vlada uporabi, zlasti v razmerah, ki so tako politično napete, kot je trenutno stanje v Španiji," Penfrat odgovarja na vprašanje, ali bi lahko španska centralna vlada podatke uporabila tudi za spremljanje dogajanja v pokrajinah s težnjami po neodvisnosti, kot sta Katalonija in Baskija.

Statistična agencija je za potrebe projekta ozemlje Španije geografsko razdelila na 3.200 celic, v katerih biva po najmanj 5.000 prebivalcev. Mobilni operaterji nato s sledenjem lokacij telefonov ugotavljajo, koliko telefonov je v vsaki celici v različnih delih dneva. Med polnočjo in 6. uro zjutraj bodo sledili lokacijam telefonov, da bi ugotovili, kje ljudje živijo, potek preiskave opisuje BBC. Pozneje med 9. in 18. uro pa bodo sledili gibanju ljudi preko dneva.

80 odstotkov vseh telefonov pri treh ponudnikih

Španske oblasti sledenje prenosnih telefonov izvajajo v sodelovanju s tremi največjimi mobilnimi operaterji. Točno število mobilnih telefonov, katerih gibanje oblasti spremljajo, ni znano, vendar Movistar, Vodafone and Orange po navedbah BBC-ja pokrivajo 78,8 odstotka vseh telefonov v Španiji. Operaterji bodo za zagotavljanje informacij dobili skupno 500.000 evrov davkoplačevalskega denarja.

Ponoči s sledenjem mobilnikov ugotavljajo, kje ljudje živijo in delajo, podnevi pa sledijo gibanju ljudi po državi. Foto: Pixabay

"Če mobilni operaterji uporabnikom niso pojasnili, da bodo zbirali podatke, gre za zelo sporno prakso. Še huje je, da španska vlada uporablja davkoplačevalski denar, da dobi podatke o davkoplačevalcih. Gre za zelo čudaške posle," Penfrat izpostavlja nenavadnost španske preiskave.

Nekateri španski uporabniki mobilne telefonije so svoje ogorčenje nad sledenjem sicer izrazili na Twitterju, kjer so souporabnikom predlagali, naj v času preiskave izklopijo svoje telefone ali vklopijo letalski način. Sogovornik se strinja, da bi izklop telefona ali vklop letalskega načina najverjetneje efektivno onemogočil sledenje. Čeprav lahko vlade izsledijo tudi izklopljene telefone, se zaradi obsežnosti španskega projekta tega najverjetneje ne bi poslužili.

Zbiranje neosebnih podatkov zakonito tudi brez soglasja?

Mobilni operaterji sledenje telefonom izvajajo brez izrecnega soglasja uporabnikov, kar je sprožilo tudi debate glede zakonitosti početja. "Glede na evropsko uredbo o zaščiti osebnih podatkov (GDPR) se skupek anonimiziranih podatkov niti ne bi štel za osebne podatke. V kolikor ne obstaja posebna španska zakonodaja, je početje operaterjev dejansko zakonito, ostaja pa vprašanje etičnosti," pojasnjuje Penfrat.

Španska vlada lahko ugasne družbena omrežja Španija je tik pred novembrskimi volitvami sprejela ohlapno zakonodajo, ki vladi podeljuja nova pooblastila pri nadzoru nad spletom in elektronskim komuniciranjem. Zakonodajo so utemeljili z izzivi, ki jih nove tehnologije prinašajo z vidika javne varnosti, kot so "dezinformacijske aktivnosti" in "vmešavanje v procese politične participacije", navaja španska organizacija za digitalne pravice Xnet.



Ministrstvo za gospodarstvo lahko brez soglasja pravosodja zaklene ali ugasne elektronska komunikacijska omrežja ali spletne storitve, kadar oceni, da so ogrožene človekove pravice - v primerih ogroženosti javnega reda in miru, onemogočanja reševalnih služb ali kadar se pojavijo "resni operativni problemi".

Agencija za statistiko želi zbrane podatke po poročanju BBC-ja uporabiti tudi pri popisu prebivalstva leta 2021. Na INE smo naslovili vprašanje, katere podatke bodo uporabili za popis, glede na to, da je sledenje mobilnim telefonom anonimno, a nismo dobili odgovora.

Sogovornik je ob koncu pogovora spomnil še na zgodbo iz New Yorka, ko so taksi službe objavile veliko podatkovno bazo podatkov o gibanju taksijev brez identifikacije voznikov ali strank. "S temi podatki je bilo nato raziskovalcem zelo enostavno ugotoviti, kje so taksiji pobrali stranke - običajno pred domovi - in ugotoviti, kam gredo. Hitro so ugotovili, ali ljudje ponoči obiskujejo javne hiše ali kupujejo droge. Zelo enostavno je bilo razbrati, kam ljudje odhajajo in kam bodo šli ob določenih urah".