Finančni minister Siniša Mali ob srečanju z ruskim predsednikom Putinom pred petimi leti, ko so se začeli pojavljati sumi o nepravilnostih v njegovi doktorski disertaciji. Foto: EPA

Odbor za profesionalno etiko univerze v Beogradu je pretekli teden ugotovil, da v doktoratu iz leta 2013 obstajajo "akademske nepravilnosti", saj so v njem bili brez navedbe virov prepisani celotni odstavki iz besedil drugih avtorjev. Rektorica beograjske univerze Ivanka Popović je za srbske medije potrdila, da je Mali kršil etični kodeks univerze.

Študentje iz gibanja Eden od petih milijonov so septembra letos protestno zasedli zgradbo rektorata v Beogradu in zahtevali preverjanje doktorata Siniše Malega, saj so se že julija 2014 v javnosti začeli pojavljati sumi o verodostojnosti doktorske disertacije.

Gibanje Eden od petih milijonov je v soboto zvečer zahtevalo odstop finančnega ministra. Člani civilne iniciative Ne utapljajmo Beograda so ob tem z verigami simbolično zaklenili vhode v finančno ministrstvo. Varnostniki ministrstva so verige kmalu za tem odstranili.

Gibanje je še napovedalo, da bodo formirali neodvisno komisijo profesorjev beograjske univerze, ki bo preverjala "sumljive diplome" predstavnikov srbskih oblasti, poroča Radio svobodna Evropa.

Vučić in Brnabićeva : Gre za politično odločitev

Tako srbski predsednik Aleksandar Vučić kot premierka Ana Brnabić sta v odzivu ocenila, da gre za politično odločitev. Brnabićeva je tudi sporočila, da Mali ostaja finančni minister.

Premierka Brnabićeva je končno odločitev odbora univerze, ki je ugotovilo, da je doktorat ministra plagiat, označila za "očiten primer politične odločitve in političnih pritiskov".

Predsednik Vučić je že v petek v odzivu dejal, da ga ni presenetila odločitev beograjske univerze. Tudi on je ocenil, da gre za "politično odločitev brez primere", delo finančnega ministra pa je ocenil kot dobro. Dan kasneje je sicer izjavil, da bo moral Mali zaradi ponarejenega doktorata plačati politično ceno in dodal, da mu je že zdavnaj svetoval, naj uniči doktorat in napiše novega.

Mali zanika plagiarizem

Siniša Mali je doktorat z naslovom Kreiranje vrednosti skozi proces prestrukturiranja in privatizacije – teorija konceptov in uresničeni rezultati v Srbiji, zagovarjal na fakulteti za organizacijske vede leta 2013. Doktorata mu sicer niso izročili. Namigovanja, da je njegov doktorat plagiat, so se prvič pojavila že leto dni kasneje.

Mali je v prvem odzivu na odločitev odbora beograjske univerze dejal, da je njegova prednostna naloga proračun za prihodnje leto. Plagiatorstvo je zanikal z besedami "vem, da tega nisem storil".