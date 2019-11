Fotografija je simbolična. Foto: Televizija Slovenija

Ali gre zgolj za naključje, da je v nočnih urah zagorelo na štirih medsebojno precej oddaljenih lokacijah ali pa gre za delo piromana, policija še preiskuje, poroča hrvaški Jutarnji list.

Gasilci so imeli največ dela pri gašenju vozil na severozahodu mesta, ko so ob zažigu taksivozila zgorela še štiri vozila, ki so bila parkirana poleg, med njimi je bil tudi kombi znamke volkswagen s slovenskimi registracijami, je sporočila zagrebška policija. Škoda na vozilih je ocenjena na 245.500 kun (33.200 evrov).

V središču Zagreba so v dveh ločenih podtaknjenih požarih zgoreli še dva kombija in trije osebni avtomobili, v četrtem požaru je zgorelo še eno vozilo.

Hrvaški mediji pogosto poročajo o podtaknjenih požarih v avtomobilih, ki so pogosti v Zagrebu in Splitu. Domnevno gre za kazniva dejanja kriminalnih skupin, ki na ta način medsebojno obračunavajo ali pa ustrahujejo in izsiljujejo lastnike lokalov in obratov, policiste in tudi paznike v zaporih.