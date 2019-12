Ni jasno, koliko časa bo stavka trajala. Foto: Reuters

Več sindikatov, tudi železniški in sindikat podzemne železnice, je glasovalo za podaljšanje stavke, kar pomeni, da bodo ključne storitve javnega prevoza v državi močno ovirane še en dan.

Stavki so se pridružili tudi učitelji, policisti, odvetniki, zdravstveni in letališki delavci, ki so jezni zaradi predloga reforme, saj bi se zaradi njega upokojili pozneje in imeli nižje pokojnine.

Železniški delavci bodo stavkali vsaj še danes, sindikati pariškega avtobusnega in podzemnega prevoza pa so se odločili za stavko vsaj do ponedeljka, poroča BBC.

Sindikati so delavce, ki nasprotujejo načrtovani reformi pokojninskega sistema, ki bi odpravila bonitete zaposlenih v državnih prevoznih in komunalnih podjetjih, v torek znova pozvali na velik protest.

"Protestirali bomo vsaj teden dni, po tem tednu pa bo vlada tista, ki bo odnehala," je dejal 50-letni delavec pariškega javnega prevoza Patrick Dos Santos.

Železniški prevoznik SNCF je sporočil, da je v petek preklicanih okoli 90 odstotkov hitrih vlakov TGV, letalski prevozniki Air France, EasyJet in Ryanair pa so odpovedali lete.

Vsaj devet od 16 linij podzemne železnice v Parizu je zaprtih, ostale delajo v omejenem obsegu.

Na večjih cestah v in okoli glavnega mesta so nastali prometni zastoji, dolgi več kot 350 kilometrov. Nekateri ljudje so šli na pot s kolesom in električnimi skuterji.

Podjetje Eurostar, ki opravlja železniške prevoze med Parizom in Londonom, je sporočilo, da bodo prevozi do 10. decembra omejeni. V petek jih je bilo preklicanih 29.

Zaprte naj bi bile tudi številne šole, bolnišnice pa bodo delale z manj osebja.

Stavka delavcev javnega prevoza je povzročila dolge zastoje okoli Pariza. Foto: Reuters

Minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer je dejal, da naj bi v petek stavkalo manj učiteljev kot dan prej. Dodal je, da pokojninski sistem potrebuje korenito reformo. Po njegovih besedah bi bilo najlažje storiti nič, a v tem primeru naslednje generacije ne bodo imele sprejemljivega pokojninskega sistema.

Vlada predsednika Emmanuela Macrona, ki se glede stavke še ni oglasil, naj bi jo obravnavala konec tedna, a nekateri sindikati so zatrdili, da bodo z njo nadaljevali, dokler predsednik ne opusti svoje obljube o prenovi pokojninskega sistema.

Francija ima trenutno 42 različnih pokojninskih shem v zasebnem in javnem sektorju, ki se razlikujejo tudi glede starosti za upokojevanje. Macron napoveduje preprostejši načrt, ki naj bi bil bolj pravičen.

V zadnjem desetletju se je starostna doba za upokojevanje povišala s 60 na 62 let, a je še vedno ena nižjih med bogatimi članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

V četrtek na ulicah vsaj 800.000 ljudi

Francoska policija je sporočila, da je bilo v četrtek na ulicah po državi 800.000 protestnikov, samo v Parizu okoli 65.000. Medtem sindikati pravijo, da se je zbralo 1,5 milijona protestnikov.

Zaprte so bile številne priljubljene turistične točke.

Iz Pariza prihajajo poročila o vandalizmu, policija pa je uporabila solzivec proti protestnikom. V mestu je bilo aretiranih 71 ljudi.

Do spopadov s protestniki je prišlo tudi v drugih mestih, vključno z Nantesom, Bordeauxem in Rennesom.