Ukrajinci so tokrat volili 424 predstavnikov v 450-članskem enodomnem parlamentu. 26 sedežev bo ostalo nezasedenih, saj pripadajo Krimu in regijam na vzhodu Ukrajine, ki so pod nadzorom proruskih upornikov.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski (levo) in vodja njegove stranke Služabnik naroda (SN) Dimitrij Razumkov (v sredini) se veselita zmage po objavi izidov vzporednih volitev. Ukrajina ima mešan parlamentarno-predsedniški sistem, zato je pomembno, da bo reforme Zelenskega podprla tudi vrhovna rada. Foto: EPA

Za večino potrebnih 213 poslancev, Zelenski bi lahko osvojil 245 sedežev

Tokratne volitve so zadnje, ki so potekale po mešanem volilnem sistemu. 225 poslancev je bilo tako voljenih po proporcionalnem, 199 pa po večinskem sistemu. Lista Služabnik naroda, ki jo vodi Dmitro Razumkov, je dobila približno 42 odstotkov glasov, vodi pa tudi v 120 od 199 volilnih okrožij, tako da bi lahko osvojila parlamentarno večino, to je vsaj 213 poslanskih mest. "Stranka Zelenskega bo dobila večino in to, kot kaže, prepričljivo. Presenečenje je, da so zmagali v tako velikem številu okrožij," je za Reuters dejal politični analitik Volodimir Fesenko.

Zelenski prvi predsednik s parlamentarno večino

Predstavnik stranke Zelenskega Oleksandr Kornineko pa je ocenil, da bi lahko stranka osvojila približno 245 sedežev, s čimer bi Zelenski postal prvi predsednik Ukrajine po padcu komunizma, ki bi imel parlamentarno večino.

Nekdanji predsednik Ukrajine Petro Porošenko je s stranko Evropska solidarnost pristal na tretjem mestu. Dobil je približno 8,7 odstotka glasov. Foto: EPA

Druga najmočnejša politična sila je Opozicijska platforma – Za življenje, ki je prejela 12,7 odstotka glasov. Sledijo Evropska solidarnost nekdanjega predsednika Petra Porošenka z 8,7 odstotka glasov, Domovina nekdanje premierke Julije Timošenko s 8,2 odstotka glasov in maja ustanovljena stranka Glas rockovskega zvezdnika Svjatoslava Vakarčuka, ki jo je podprlo 6,4 odstotka Ukrajincev, so sporočili iz državne volilne komisije. Volilni prag je petodstotni, volilna udeležba je bila okoli 50-odstotna.

Zelenski napovedal sodelovanje le s svežimi obrazi

Če Zelenskemu ne bi uspelo osvojiti večine, bo moral oblikovati koalicijo. Kot je napovedal že pred volitvami, želi sodelovati le s svežimi obrazi. Že v nedeljo je Zelenski tako sporočil, da bo povabil stranko Glas pod vodstvom Vakarčuka na pogovore o oblikovanju koalicijske vlade. Visoki predstavnik stranke Glas je dejal, da je stranka odprta za povezovanje z novimi političnimi silami pod pogojem, da jih ne podpirajo oligarhi.

Zelenski je v prvem odzivu sicer napovedal, da bosta njegovi prioriteti končanje konflikta na vzhodu države in boj proti korupciji.