Zločin se je zgodil v Novem Zagrebu. Foto: BoBo

Hrvaški policisti so bili okoli 21.30 obveščeni o streljanju v naselju Kajzerica, ki je del Novega Zagreba. Ko so prišli v hišo, so našli šest trupel, preživel je le sedemmesečni otrok. Sosedje so dejali, da so predtem slišali žensko kričanje.

Domnevnega storilca je ponoči policija izsledila, a je pred prijetjem okoli štirih zjutraj storil samomor. V celotnem mestu je bila varnost poostrena, moškega so iskali po vsej državi, okoliške ulice pa so bile blokirane.

Po poročanju hrvaških medijev je šlo za družinsko nasilje, v katerem je moški ubil svojo nekdanjo ženo in njenega novega partnerja, kdo pa so druge žrtve, še ni jasno. Dojenček ni bil poškodovan, le zelo vznemirjen. Neuradno kot motiv navajajo ljubosumje. Kot je dejal načelnik zagrebške policije Marko Rašić, so policisti leta 2011 že posredovali na tem naslovu, a ne v povezavi z dogodkom, ki bi lahko pripeljal do tovrstne tragedije.

Uboj šestih ljudi je najhujši zločin na Hrvaškem v zadnjih desetletjih.