Mjanmarska voditeljica Aung San Su Či se je odpravila na evropsko turnejo, kjer je obiskala tudi Češško, predvsem z razlogom, da okrepi gospodarske vezi z regijo. Foto: Reuters

Nobelova nagrajenka za mir se je z Orbanom sestala v Budimpešti, kjer sta v izjavi za javnosti zapisala, "da so eno izmed večjih izzivov današnjega časa za obe državi in njuni regiji - jugovzhodne Azije in Evrope - migracije."

Mjanmarska državna svetovalka in vodja stranke Nacionalne lige za demokracijo Aung San Su Či ter madžarski premier Viktor Orban sta se strinjala, da se "obe regiji vedno bolj spopadata s tem, kako sobivati z vedno večjim številom muslimanov," poroča Guardian.

Su Čijeva je večkrat govorila o tem, da se zahodnih idej ne more implicirati v Mjanmaru, pogled, ki ga je po njunem sestanku obelodanil tudi Orban, rekoč, da "zavrača izvoz demokracije" zahodnih držav.

ZN: V Mjanmaru etično čiščenje

Aung San Su Či, ki je zaradi vojaške hunte živela v hišnem priporu 15 let in bila leta 2015 izvoljena za prvo voditeljico države, je v zahodnem svetu deležna nezadovoljnih kritik, saj ji ni uspelo zajeziti nasilja nad muslimansko manjšinsko v Mjanmaru, prav tako pa so v zaporu še vedno številni novinarji. Prav tako Rohingam ni ponudila zatočišča, zato jih je okoli milijon zapustilo državo in se zateklo v sosednji Bangladeš, kjer živijo v begunskih taboriščih.

Kljub pomislekom, ji Nobelovo nagrado za mir niso odvzeli, kar pa je storila mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI), ki ji je odvzela svoje najvišje človekoljubno priznanje, ker se ni postavila po robu nasilju nad Rohingami v Mjanmaru.

Združeni narodi so nasilje nad Rohingami leta 2017, v katerem je bilo veliko ljudi ubitih, številne ženske pa posiljene, označilo celo za etično čiščenje. Sporna je tudi njena neodzivnost nad nasilnim ravnanjem vojske proti manjšinski skupini.

Viktor Orban pa je leta 2015, ob prihodu prebežnikov iz Azije in Afrike v Evropo, razglasil krizno stanje in vzbudil strah pred prebežniko kot grožnjo. Zaradi svoje protipriseljenske retorike, je Svet Evrope ozdal poročilo, v katerem ga obtožuje širjenja "ksenofobije, strahu in sovraštva".