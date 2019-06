Foto: Reuters

Do petkovega protestnega shoda prihaja 28 let potem, ko se je na milijone Švicark leta 1991 podalo na ulice zaradi podobnih vzgibov.



Švicarke že dolgo bijejo boj, da bi pospešile proces do enakopravnosti med spoloma. Po koncu prve svetovne vojne leta 1918 so se pridružile na milijone ostalim ženskam po Evropi v zahtevi po volilni pravici, ki so jo dobile komaj leta 1971.

V času stavke leta 1991 v švicarski vladi ni bilo niti ene ženske, porodniški dopust pa ni obstajal. Istega leta je švicarsko vrhovno sodišče razsodilo, da mora Appenzell, zadnji švicarski kanton, ki je še kar odrekal ženskam volilno pravico, to nemudoma spremeniti.

Stvari so se v teh 28 letih sicer spremenile - v tem času je vlada imela osem ministric, pravica do porodniškega dopusta pa je vpisana v ustavo. A Švicarke še vedno v povprečju zaslužijo 20 odstotkov manj od moških, so precej manj številčne na vodstvenih položajih, otroško varstvo pa ostaja izjemno drago, navaja BBC.



Prejšnji mesec je raziskava mednarodne organizacije za delo Švico uvrstila prav na dno seznama plačnih postavk med moškimi in ženskami na višjih položajih.