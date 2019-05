Avstrijsko vlado so zapustili vsi ministri iz vrst svobodnjakov, tudi notranji minister Herbert Kickl. Foto: Reuters

Notranji minister iz vrst FPÖ-ja Herbert Kickl, čigar razrešitev je v ponedeljek predlagal kancler Kurz, je dejal:"Bilo bi precej naivno, da bi Kurz mislil, da mu svobodnjaki ne bi izkazali nezaupanja, potem ko ga je on nam. Kurz je zašel v slepo ulico in morda ni računal na to, da se svobodnjaki ne bomo z vsemi močmi oklepali položajev v vladi, tako kot se drugi."



V FPÖ-ju so pojasnili, da so mediji narobe interpretirali to izjavo. Odhajajoči notranji minister je povedal zgolj, da tisti, ki ne zaupa svobodnjakom, tudi nima njihovega zaupanja. To pa še ne pomeni, da "je dokončno odločeno, kako bodo glasovali v ponedeljek".

Afera Ibiza

Avstrija je v politično krizo padla, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je vodja svobodnjakov Heinz-Christian Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z državo in izkazal interes za vplivanje na medije. Mediji so dogodek poimenovali afera Ibiza.

Kancler je v odzivu napovedal, da bo predsedniku države Alexandru Van der Bellnu predlagal tudi razrešitev notranjega ministra Kickla. Ta je bil namreč v času, ko je nastal sporni videoposnetek, generalni sekretar svobodnjakov in s tem tudi odgovoren za finance.

FPÖ je ministru stopil v bran in iz vlade so odkorakali vsi ministri iz vrst svobodnjakov. V 13-članski vladi je bilo po sobotnem odstopu podkanclerja in vodje svobodnjakov Stracheja še pet ministrov iz vrst te skrajno desne stranke.

Po avstrijski ustavi lahko ministre razreši samo predsednik države Alexander Van der Bellen. Foto: Reuters

Bo vlada zdržala do predčasnih volitev?

Kancler je napovedal, da bodo izpraznjene položaje v vladi do predčasnih volitev, ki naj bi bile septembra, zasedli strokovnjaki ali visoki uradniki. Tako bo vlada še naprej sposobna delovati. A vprašanje je, ali bo vlada sploh dočakala predčasne volitve. V opozicijski stranki Jetzt so namreč napovedali vložitev nezaupnice vladi, pri čemer računajo tudi na podporo FPÖ, socialdemokratov (SPÖ) in liberalnega Neosa. Kdaj bi lahko avstrijski parlament glasoval o nezaupnici, še ni znano, govori se o prihodnjem ponedeljku.

Če bodo poslanci izglasovali nezaupnico Kurzu, bo moral predsednik države Van der Bellen imenovati novega premierja.

Kancler je sredi dneva pozval opozicijo, naj zagotovi stabilnost in mu pusti v miru voditi državo. A kot kaže, je naletel na gluha ušesa, njegov stolček pa se resno maje. Vodja SPÖ-ja Pamela Rendi-Wagner je po pogovorih z Van der Bellnom poudarila, da mora odstopiti celotna vlada, državo pa bi po njenem mnenju morala do predčasnih volitev voditi tehnična vlada, ki bi jo sestavljali strokovnjaki.

Svobodnjakom podpora padla

Javnomnenjske raziskave že kažejo na hud padec podpore svobodnjakom. Po raziskavi instituta Research Affairs, opravljeni med 18. in 20. majem na 500 vprašanih, bi FPÖ podprlo le še 18 odstotkov anketirancev, pet odstotnih točk manj kot v zadnji raziskavi. Najbolj pa bi pridobil ÖVP, ki ga je podprlo 38 odstotkov anketiranih, štiri odstotne točke več kot v zadnji raziskavi.