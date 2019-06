Theresa May ostaja na Downing Streetu 10 do 22. junija, ko bo konservativna stranka izbrala novega vodjo. Foto: Reuters

Za njenega naslednika kandidira več kot 10 članov konservativne stranke, pri čemer analitiki ocenjujejo, da bo britansko vlado v prihodnje vodil kateri od zagovornikov trše oblike izstopa iz Evropske unije.

Neuresničeni brexit in manj kot 9-odstotna podpora stranki na nedavnih evropskih volitvah je zapuščina in hkrati ključna razloga za odstop predsednice britanske vlade Therese May, ki je ob napovedi odstopa obžalovala, da ji ni uspelo uresničiti referendumske volje.

Združeno kraljestvo bi moralo iz EU-ja po napovedih izstopiti konec marca, a je izstop zdaj predviden za konec oktobra, kandidati, ki se želijo preseliti na Downing Street 10 pa so v večini pristaši ostrejših pristopov.

Med favoriti Boris Johnson

Mayevi kljub več poskusom - v parlamentu ni uspela pridobiti zadostne podpore za dogovorjeni izstop iz EU-ja - na stavnicah najbolje kaže Borisu Johnsonu, ki je eden ključnih zagovornikov brexita med Torijci - napoveduje izstop iz EU-jaz ali brez dogovora konec oktobra.

Večina kandidatov za naslednika Mayeve izpostavlja željo po dodatnih pogajanjih o izstopu, čeprav so v Bruslju in drugod po EU-ju dali jasno vedeti, da je dogovorjeni izstop možen zgolj s takim dogovorom, kot ga je konec lanskega leta sklenila Theresa May.

Le en kandidat za nov referendum

Le za enega od napovedanih kandidatov velja, da si bo prizadeval za nov referendum o brexitu. Kandidati za naslednjega predsednika ali predsednico britanske vlade imajo sicer do ponedeljka zvečer čas za prijavo.

Izbiranje prvega obraza torijcev bo nato potekalo v večkrožnem glasovanju, 313 poslancev bo prvo glasovanje opravilo 13. junija - zadnjo besedo pri izboru bo imelo več kot 100-tisoč članov konservativne stranke, ti naj bi izbor dveh preostalih kandidatov zaključili v tednu, ki se začne 22. julija. Do takrat Theresa May ostaja na Downing Streetu 10.