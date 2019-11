V Turčiji je zaprtih 1.149 pripadnikov IS-ja, med njimi je 737 tujih državljanov, je dejal turški predsednil Erdogan. Foto: Reuters

Ankara bo tako izgnala več državljanov Nemčije, Francije, Irske, Nizozemske in Danske. Kot je sporočilo turško notranje ministrstvo, bodo že danes v Nemčijo in na Dansko vrnili po enega pripadnika te teroristične skupine.

Nemški in danski državljan sta trenutno v tamkajšnjih pripornih centrih. Že pred njima je Turčija v ZDA izgnala ameriškega borca IS-ja, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Še sedem pripadnikov IS-ja z nemškim državljanstvom, ki jih prav tako zadržujejo v pripornih centrih, bodo deportirali v četrtek. Vseh nemških pripadnikov IS-ja v turškem pridržanju naj bi bilo 20, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

V pripravi je tudi izgon 11 članov IS-ja iz Francije, pa tudi več državljanov Irske in Nizozemske, je dejal tiskovni predstavnik turškega notranjega ministrstva Ismail Catakli.

Kot poroča DPA, ni jasno, kdaj in kje so bili pripadniki IS-ja, ki jih bo Turčija izgnala, zajeti, torej ali so jih zajeli po ofenzivi, ki jo je Turčija proti silam sirskih Kurdov na severovzhodu Sirije sprožila 9. oktobra, ali prej. Ankara tudi ni pojasnila, kako bo deportacija potekala.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan trdi, da je trenutno v turških zaporih 1.149 pripadnikov IS-ja, med katerimi je 737 tujih državljanov.

Med ofenzivo na severu Sirije je turška vojska po navedbah turškega notranjega ministra zajela 287 pripadnikov IS-ja, med njimi ženske in otroke.

Maas: Nemčija bo sprejela svoje državljane

Nemški notranji minister Heiko Mass je prejšnji teden kritiziral odločitev Turčije, ker da jim ta ni podala nobenih konkretnih informacij o pripadnikih IS-ja.

"Najprej je treba pravno ugotoviti, da gre res za nemške državljane," je dejal med obiskom v Budimpešti. Dodal pa je, da je nemška vlada nemške državljane zavezana sprejeti.

Več evropskih držav je doslej zavračalo sprejetje pripadnikov IS-ja z njihovim državljanstvom, ki so jih sirski uporniki na čelu s kurdskimi Ljudskimi zaščitnimi enotami zajeli v Siriji.

Po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva (MZZ) med njimi ni nobenih borcev IS-ja s slovenskim državljanstvom. Nobenih informacij nimamo, da bi bili med zajetimi borci IS-ja kjerkoli na območju Sirije ali Iraka slovenski državljani, so pojasnili na MZZ-ju.