Podporniki stranke CHP so protestirali proti odločitvi o razveljavitvi volitev. Foto: Reuters

AKP se je pritožil po tem, ko je na volitvah 31. marca izgubil županski položaj v največjem turškem mestu. Stranka je bila neuspešna tudi na županskih volitvah v glavnem mestu Ankara.

V Carigradu je s tesno večino zmagal Ekrem Imamoglu iz glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). To je bil velik udarec za AKP, ki je na oblasti v Turčiji desetletje in pol. A Imamoglu je zmagal le s tesno prednostjo pred nekdanjim premierjem Binalijem Yildirimom, kandidatom AKP-ja. Razlika med njima naj bi znašala manj kot 15.000 glasov.

Erdoganova stranka je vložila pritožbo in najprej zahtevala ponovno štetje glasov, nato pa še ponovitev volitev v Carigradu, ker naj bi se po njihovih informacijah zgodile kršitve in prevare.

Volilne oblasti so 17. aprila po ponovnem štetju glasovnic že razglasile Imamogluja za novega župana, zdaj pa bo očitno treba volitve ponoviti, kar naj bi zdaj izvedli 2. junija.

Imamoglu : Ni treba obupovati

Imamoglu je v prvem odzivu na odločitev volilnega sveta dejal, da bo počakal na uradno obrazložitev odločitve. "Ni pa treba obupovati," je sporočil svojim sledilcem na spletnem družbenem omrežju.

Na odločitev o razveljavitvi volitev v Carigradu pa se je kritično odzval generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland. "Ta odločitev bi lahko močno oslabila zaupanje turških volivcev v volilne oblasti," je dejal. Potrebne pogoje za svobodne in poštene volitve je treba preverjati pred volilnim dnem, ne potem, je še dejal.

Med drugim se je Jagland obregnil ob trditve AKP-ja, da so bili v volilnih odborih na voliščih tudi ljudje, ki niso bili državni uslužbenci, kot je to sicer predpisano, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Poraz v Carigradu je sicer občutljiva zadeva tudi za Erdogana samega, ki je odraščal v enem od delavskih naselij mesta in začel graditi svojo politično kariero, ko je v 90. letih preteklega stoletja postal carigrajski župan.

AKP je doslej slavil na vseh volitvah v Turčiji, odkar je pred 17 leti prevzel oblast. Na tokratnih volitvah naj bi stranko volivci kaznovali zaradi valutne krize, ki je lani prizadela številna turška gospodinjstva in turško gospodarstvo pahnila v recesijo.