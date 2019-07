IAEA v sporočilu ni navedel vzroka smrti. Znano je bilo, da je imel Amano v zadnjem času zdravstvene težave. V njegovem uradu so septembra lani sporočili, da je prestal zdravniški poseg, kakšnega, pa niso navedli. Je pa bil po vrnitvi na delo očitno šibkejšega zdravja.

Poslovil se je Jukija Amano, ki je IAEA vodil od leta 2009. Foto: EPA

Amano je agencijo, ki je ključna na področju nadzorovanja uporabe jedrske energije, vodil skoraj deset let. Med drugim je imel pomemben vpliv pri pripravi iranskega jedrskega sporazuma, ki so ga z Iranom leta 2015 dosegle Rusija, Kitajska, Velika Britanija, Francija, Nemčija ter ZDA. ZDA so lani od njega odstopile in sprožile napetosti. IAEA je pristojna za nadzor nad tem, ali Teheran spoštuje jedrski sporazum.

Amano pri "iranskem vprašanju" za dialog in diplomacijo

Japonec je bil v mednarodnih prizadevanjih za zajezitev in nadzor iranskega jedrskega programa, ki je že dolga leta tudi veliko mednarodno politično vprašanje z nemalo pritiski, ZDA in Izraela, velik zagovornik dialoga in diplomacije. Zavedal se je tudi, da mora agencija, ki jo vodi, strogo nepristransko nadzirati iranski jedrski program, ki bi moral biti v skladu z omenjenim sporazumom izključno civilne narave.

IAEA je pod njegovim vodstvom spremljal tudi posledice katastrofe v jedrski elektrarni v Fukušimi v njegovi rodni Japonski, ki sta jo leta 2011 povzročila potres in posledični cunami. Kot je povedal leto po katastrofi, je odtlej jedrskega energija postala še varnejša, ko gre za jedrsko elektrarno v Fukušimi, pa je s prstom pokazal na človeško napako.

Mandat bi se mu iztekel novembra 2021

Svoj tretji mandat na čelu agencije bi Amano končal novembra 2021, vendar naj bi ta teden sporočil, da bo zaradi zdravja mandat končal marca 2020. Ob njegovi smrti je generalni sekretariat IAEA-ja danes objavil pismo, ki jim ga je poslal z napovedjo predčasnega odstopa. "Zelo sem ponosen na naše dosežke in hvaležen predstavnikom držav in zaposlenim," je japonski diplomat zapisal v pismu.

IAEA vodil od leta 2009

Amano je vodenje agencije prvič prevzel decembra 2009, ko je nasledil Egipčana Mohameda El Baradeja, nazadnje pa novembra 2017 za nov štiriletni mandat. Pred prevzemom položaja vodje IAEA-ja je bil Amano od leta 2005 v tej organizaciji japonski veleposlanik. Predtem je bil vse od leta 1972 uslužbenec japonskega zunanjega ministrstva. Kot strokovnjak za jedrsko razorožitev je med drugim služboval v Washingtonu in Bruslju. Po izobrazbi je bil pravnik.

Na njegovo smrt so se že odzvali nekateri svetovni voditelji in se mu ob tem poklonili.

Med glavnimi favoriti za naslednika Amana sta Romun Cornel Feruta, njegov tesni sodelavec, ki je bil v njegovem uradu koordinator, in argentinski veleposlanik pri IAEA-ju Rafael Grossi.