Prva volišča se bodo odprla ob 6. uri, zadnja se bodo zaprla ob 17. uri. Takoj po zaprtju volišč bodo znani rezultati vzporednih volitev, prvi začasni izidi bodo objavljeni med 20. in 21. uro. Foto: EPA

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave bo štiriodstotni volilni prag spet prestopilo pet strank. Slavila naj bi konservativna Ljudska stranka, ki ji napovedujejo med 33 in 35 odstotkov glasov podpore. Socialdemokrati (SPÖ) naj bi dobili 22 odstotkov, skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) 20 odstotkov, Zeleni med 11 in 13 odstotki in Neos (Nova Avstrija in liberalni forum) osem odstotkov. Skupno se za vstop v parlamentu poteguje 13 strank.

Pričakovati je, da bodo volitvam sledila dolgotrajna koalicijska pogajanja.

Z zmago Ljudske stranke bo položaj predsednika avstrijske vlade spet pripadal donedavnemu kanclerju Sebastianu Kurzu. Za sklenitev vladajoče koalicije se nakazujejo štiri možnosti, in sicer koalicija med ÖVP-jem, Zelenimi in Neosom, ponovitev koalicije med ÖVP-jem in FPÖ-jem ali velike koalicije med ÖVP-jem in SPÖ-jem ter manjšinska vlada. Najmanj možnosti naj bi imeli velika koalicija in manjšinska vlada.

Ponovni vstop Zelenih v parlament naj bi tudi omogočil, da bo imela slovenska avtohtona narodna skupnost v Avstriji v parlamentu spet svojega predstavnika. Koroška Slovenka Olga Voglauer na ravni dežele avstrijske Koroške kandidira na listi Zelenih na prvem mestu ter na sedmem mestu na zvezni ravni.

Ustanovna seja novega avstrijskega parlamenta bo predvidoma 23. oktobra.