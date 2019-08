Foto: EPA

Iranski zunanji minister naj bi se že sestajal s francoskim kolegom v Elizejski palači.

Voditelji držav skupine G7 so se že pred tem pogovarjali o Iranu, s katerim so odnosi po več incidentih s tankerji v Perzijskem zalivu napeti. Strinjali so se, da Macronu poverijo, naj govori s Teheranom in nanj naslovi skupno sporočilo. Ponovno so zatrdili, da je njihov cilj "preprečiti Iranu, da pridobi jedrsko orožje", poroča STA.

Strinjali so se o omilitvi odnosov z Iranom, kar je za francosko televizijo LCI potrdil tudi Macron. Trump pa je novinarjem ob robu vrha dejal, da se o tem ni pogovarjal, s čimer je ovrgel Macronove besede o skupnem sporočilu G7 Teheranu. "Sami se bomo angažirali. Toda ne moremo preprečiti ljudem, da se pogovarjajo. Če se želijo pogovarjati, lahko to storijo," je dejal Trump.

Macron je sicer pozneje pojasnil svoje izjave rekoč, da "nima formalnega mandata G7" za pogovore z Iranom in da bo vsak "še naprej deloval v svoji vlogi", je pa pozdravil dejstvo, da članice G7 sledijo enakim ciljem. "G7 je neformalni klub, ne podeljujemo formalnih mandatov eni drugim".

Francija je na čelu evropskih prizadevanj, da bi rešili mednarodni jedrski sporazum z Iranom, ki je po umiku ZDA oslabljen. O iranski krizi je Macron pred začetkom vrha govoril tudi s Trumpom. Pariz si prizadeva za "premor", v okviru katerega bi Teheranu dovolili izvoz določene količine nafte, Iran pa bi se v zameno zavezal k spoštovanju zavez iz jedrskega sporazuma.

Trump: "Johnson je prava oseba za izvedbo brexita

Z vrha G7 sicer odmeva srečanje britanskega premierja Borisa Johnsona in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se veseli brexita, saj bo London "odvrgel sidro z gležnja", Otoku pa obljublja "velik trgovinski dogovor".

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump še pred samim vrhom G7 v Biarritzu v Franciji dvignil nov val prahu z napovedjo dodatnih ameriških carin na kitajsko uvozno blago in uvedbo carin na francosko vino, če bo začela Francija pobirati digitalni davek, ki bi prizadel ameriške spletne velikane, je v nedeljo ob robu vrha sedmih najbolj razvitih držav sveta zavel nekoliko prijetnejši veter.

Letošnje srečanje se prvič ne bo zaključilo s podpisom končnega dogovora prisotnih, da bi se izognili morebitnim nestrinjanjem in jezikovni oviri, pa piše Deutsche Welle.

Trump je na prvem srečanju z britanskim enfant terriblom, premierjem Borisom Johnsonom, znova poudaril, da je Johnson "prava oseba" za izvedbo brexita. Spodbudne besede za novopečenega britanskega premirja, ki se je le dan prej zapletel v besedni dvoboj s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom.

Slednji je namreč pred vrhom Združenega kraljestva, Kanade, Francije, Nemčije, Italije in Japonske na Twitterju zapisal, "upam, da se ne bo (Johnson) v zgodovino zapisal kot 'Gospod brez dogovora' (Mr. No Deal)". Johnson mu je vrnil žogico: "Če Donald Tusk ne želi oditi kot 'Gospod brez dogovora', potem upam, da bo tudi on ponotranjil to misel." Donaldu Tusku, ki se ne želi več pogajati o brexitu, je pa pripravljen na nove predloge glede irske varovalke, se bo namreč kmalu iztekel mandat predsednika Evropskega sveta.

Trump: Sklenili bomo največji sporazum do zdaj

Voditelji G7 o trgovinskih sporih in podnebnih spremembah

Na jutranjem sestanku ob zajtrku je Trump dejal, da se bo bilateralna trgovinska pogodba med ZDA in Združenim kraljestvom po brexitu zgodila hitro. "Sklenili bomo zelo velik trgovinski sporazum, največjega z Združenim kraljestvom do zdaj ... Zdaj več ne bodo imeli ovir, za svoj gleženj ne bodo imeli več pritrjenega sidra," je dejal Trump po poročanju BBC-ja.

Združeno kraljestvo kot članica EU-ja z drugimi državami ne sme sklepati lastnih pogodb, ki ne bi bile v skladu z EU-jem, hkrati pa EU z ZDA nima podpisanega sporazuma o prosti trgovini. London je še pred izstopom iz EU-ja podpisal dogovor o nadaljevanju 13 pogodb z 38 državami.

Med temami, ki naj bi jih načeli voditelji, bodo po napovedih tudi protesti v Hongkongu in zapletanje odnosov na indijski podcelini v povezavi z vprašanjem Kašmirja, poleg tega pa tudi okoljski izzivi, vključno z uničujočimi požari v amazonskem pragozdu. Foto: Reuters

Johnson, ki je že v soboto dejal, da bo poskušal pritisniti na ameriškega kolega glede zmanjšanja svetovnih trgovinskih napetosti, je Trumpu odvrnil, "ko ravno govoriva o sidrih, Donald, za naše ladje bi si želeli, da bi lahko, recimo, plule od New Yorka do Bostona, česar zdaj ne morejo narediti".

Navedel je tudi primer ameriške trgovinske omejitve, saj da klasično britansko pito iz svinjskega mesa Melton Mowbray prodajajo na Tajskem in na Islandiji, ne pa tudi v ZDA, "močno omejen je tudi izvoz vin. Če želimo izvoziti vina, pridelana v Angliji, jih lahko v ZDA prodajamo le prek ameriških distributerjev". London tudi ni naklonjen visokim carinam v ZDA, ki so ovira britanskim podjetjem. Vse te omejitve bi morale ZDA odpraviti, če bi želele trgovinski dogovor z Združenim kraljestvom.

ZDA bo Japonski prodajala presežek koruze

Na bilateralnem srečanju se je Trump s premierjem Šinzom Abejem dogovoril za trgovinski dogovor v vrednosti sedem milijard dolarjev, ki naj bi ga podpisali prihodnji mesec v New Yorku.

Dogovor obsega področje kmetijstva, industrijskih presežkov in digitalne trgovine. Trump je nato dejal, da bo Japonska odkupovala presežek ameriške koruze. Abe je dejal, da bo "morebitne nakupe" prevzel privatni sektor.

Tusk: Za Rusijo v G7 ni prostora

Ravno zaradi kritik o ameriških carinah je Trump predčasno zapustil lanski vrh G7 v Kanadi (na fotografiji ameriški predsednik Donald Trump s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem). Foto: Reuters

Voditelji so ob gospodarskih temah spregovorili tudi o političnih vprašanjih, med drugim tudi o odnosih z Rusijo, ki je bila leta 2014 izključena iz skupine po priključitvi ukrajinskega polotoka Krim.

Na poziv Trumpa, da je morda čas, da se za mizo vrne tudi Rusija, je Tusk dejal, da zanjo med sedmerico ni prostora in da bi bilo celo bolje, da bi povabili Ukrajino.

Pomoč za požare v amazonskem pragozdu

Svetovni voditelji so se v Biarritzu dogovorili, da bodo "čimprej" pomagali državam, ki so jih prizadeli obsežni požari, ki divjajo v amazonskem pragozdu, je dejal Macron. Kot je dodal, vzpostavljajo stik z južnoameriškimi državami, šlo pa naj bi za "tehnično in finančno pomoč", vendar podrobnosti ni razkril.

Francoski predsednik je že pred začetkom vrha požare označil za mednarodno krizo in vztrajal, da o tem spregovorijo tudi svetovni voditelji. Zavzel se je za konkretno ukrepanje vseh držav v Biarritzu v sodelovanju z državami na območju Amazonije.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je po močnem pritisku in pozivih evropskih voditeljev k ukrepanju za zaščito "pljuč sveta" v petek vendarle odobril napotitev brazilskih oboroženih sil v boj proti požarom. Zaskrbljenost zaradi požarov, ki pustošijo amazonski pragozd, je danes izrazil tudi papež Frančišek in pozval k ukrepanju.

Zasedanje G7 spremljajo tudi protesti. V mestu Bayonne nedaleč od Biarritza je dopoldne več sto demonstrantov protestiralo proti okoljski politiki držav G7 in predsednika Macrona.Foto: Reuters

Protestniki naveličani politične elite

Proti vrhu G7 potekajo tudi protesti, vendar protestniki ob izjemno strogem policijskem varovanju ne morejo do Biarritza. Večina protestnikov pravi, da so naveličali politične elite brez stika z navadnimi ljudmi, navaja Al Džazira.