Foto: AP

Neurje je v Fiumicinu povzročilo veliko gmotno škodo. Za nekaj ur so morali zapreti tudi tamkajšnje letališče Leonardo da Vinci. "Je kot po kakšni vojni," je posledice neurja komentiral župan občine Esterino Montino.

O gmotni škodi in poplavah poročajo tudi iz Rima. Zaradi nekaterih poplavljenih stavb so morali gasilci iz stanovanj evakuirati ljudi. Voda je zalila tudi podzemno železnico, zaradi česar so morali začasno zapreti dve postaji.

Neurja tudi po Avstriji



V soboto zvečer so se razbesnela huda neurja tudi na avstrijskem Štajerskem in Tirolskem. S Tirolske poročajo o številnih poplavah, zemeljskih plazovih in porušenih drevesih.

Gasilci so morali na avstrijskem Štajerskem posredovati več kot stokrat. Na strehah številnih hiš je nastala velika gmotna škoda, hkrati jih morajo čim prej popraviti, saj so za danes napovedane nove nevihte.



Neurja po doslej znanih podatkih poleg gmotne škode niso zahtevala morebitnih poškodovanih.