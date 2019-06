London je spet prizorišče protesta proti ameriškemu predsedniku. Foto: EPA

Kot poroča Reuters, imajo protestniki na t. i. Karnevalu upora, kot so protest poimenovali organizatorji, bistre, pa tudi nesramne transparente.

Razpoloženje na protestu je sproščeno, zbrane pa bo nagovoril vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn.

Med Britanci je Trump eden najbolj znanih, a tudi najmanj priljubljenih tujih voditeljev. Po anketi, ki jo je opravil YouGov, ima o njem pozitivno mnenje le 21 odstotkov ljudi. Med ženskami je ta odstotek še nižji, 14.

Protestniki Trumpu očitajo rasizem in pozivajo, naj ga zaprejo v londonski stolp, kar naj bi bila referenca na pozive na Trumpovih zborovanjih, naj zaprejo Hillary Clinton, njegovo protikandidatko na volitvah leta 2016.

"Trump je neumen 70-letni moški, ki je živel privilegirano življenje," je dejala 23-letna Anna Fenton, ki je nosila transparent z napisom "Uf, kje naj sploh začnem". Po njenih besedah je na ulici v znak solidarnosti "z ljudmi, ki so jih Trumpove retorika in politike prizadele," vključno z ženskami, lezbijkami, geji, biseksualci in transpolnimi ljudmi.

Trump je dejal, da upa na trden trgovinski sporazum med ZDA in Veliko Britanijo po brexitu. Foto: EPA

Protestnikov je več tisoč, kar pa je precej manj v primerjavi z lanskim protestom ob Trumpovem prvem predsedniškem obisku Velike Britanije, ko se je zbralo več deset tisoč ljudi.

Pojavilo se je tudi nekaj Trumpovih podpornikov, ki so se pomešali med protestnike. Nosili so rdeče kape z napisom "Naredimo Ameriko spet veliko", kar je bilo Trumpovo predvolilno geslo. Po njihovih besedah so protesti proti Trumpu žalitev za voditelja največjega britanskega zaveznika.

Trump na upa na trden trgovinski sporazum

Trump je medtem na poslovnem zajtrku, ki ga je gostil skupaj z britansko premierko Thereso May, izrazil upanje, da bosta Washington in London po brexitu sklenila "zelo zelo trden trgovinski sporazum".

Zajtrka, katerega namen je bil okrepiti poslovne vezi med državama, so se med drugim udeležili britanski finančni minister Phillip Hammond, ameriški zunanji minister Mike Pompeo in hči ameriškega predsednika, ki je tudi njegova svetovalka, Ivanka Trump.

Ameriški predsednik ima na programu še dvostransko srečanje z britansko premierko, ki bo v petek odstopila, na Downing Streetu. Na srečanju bosta tudi delegaciji obeh držav z ministri in visokimi uradniki. Ne bosta pa imela voditelja uradnega srečanja na štiri oči, poroča BBC.

Tudi o Huaweiu

Govorila naj bi o podnebnih spremembah, pri čemer naj bi britanska premierka verjetno izrazila razočaranje, ker so ZDA izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma. Ena izmed tem pogovora pa bi lahko bilo tudi kitajsko tehnološko podjetje Huawei, ki po mnenju ZDA predstavlja tveganje za njihovo državno varnost. London pa bi lahko podjetju omogočil sodelovanje pri vzpostavitvi mobilnega omrežja 5G.

Zvečer so napovedani novi množični protesti proti Trumpu v več britanskih mestih, med drugim v Londonu, Manchestru, Belfastu in Birminghamu.