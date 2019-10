Policisti so napadalca ustavili z orožjem. Foto: EPA

Za zdaj ni znano, za kakšno nasilje je šlo in kdo so žrtve. Sprva so finski mediji poročali o streljanju, a žrtve so dejale, da je napadalec uporabil dolg nož ali meč.

Kot je sporočila finska policija, so v posredovanju uporabili orožje in enega človeka pridržali.

Incident se je zgodil na poklicni šoli Savo, ki ima sedež v isti stavbi kot nakupovalno središče.

Na Finskem sta se v zadnjih 12 letih zgodila dva napada na šoli. Leta 2007 je neki študent ustrelil osem ljudi, nato pa sodil še sebi. Leto pozneje pa je 22-letni študent v strelskem pohodu vzel življenja desetih ljudi.

Več sledi.