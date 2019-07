Foto: Reuters

A študij obveščevalnih in varnostnih študij, ki poteka na zvezni univerzi aplikativnih administrativnih znanosti in univerzi v Münchnu lahko vpiše le omejen nabor temeljito preverjenih študentov. Celo predavanja, kot je tisto o analizi obveščevalnih podatkov ali pa tisto o kibernetičnem obveščevanju, so tajna in potekajo v stavbi z najstrožjim varovanjem, študenti pa ne smejo razkriti, da so vpisani na omenjeni program.

Podiplomski študij obveščevanja ni na voljo kar kateremu koli Nemcu, ampak ga lahko vpišejo zgolj posamezniki, zaposleni v nemški obveščevalni agenciji, vojaški protiobveščevalni službi, notranji obveščevalni službi ali pa nemških oboroženih silah.

Študij lahko vpišejo tudi policisti, dejavni na omenjenih področjih, in javni uslužbenci, ki delajo za ministrstva, katerih dejavnosti se nanašajo na občutljive politične in varnostne zadeve, poroča Deutsche Welle.

Program so odprli januarja, z obveznimi predstavitvenimi predavanji za vse brez izkušenj v obveščevalnih dejavnostih. Zdaj, ko so ta uvodna predavanja končana, so vsi študenti prispeli v Berlin, kjer bo potekal dejanski podiplomski študij.

Zgledi iz tujine

"Študentje sestavljajo zelo heterogeno skupino," je povedal vodja katedre Jan-Hendrik Dietrich. "Imamo res mlade študente iz oboroženih sil, stare komaj 22, 23 let. Imamo pa tudi take iz obveščevalnih agencij, ki so zelo izkušeni in so že imeli opravka z grožnjami, ki jih predstavljajo skrajno desne ali skrajno leve skupine."

Podiplomski program so razvili v štirih letih, eden od njegovih ciljev pa je izboljšati nemške obveščevalne službe, saj so kibernetični napadi in neonacistične celice razkrile kar nekaj hib obveščevalnih služb.

Dietrich in njegovi kolegi so se pri oblikovanju programa močno zanašali na strokovnjake iz tujine, predvsem ameriške in britanske univerze, ki že desetletja ponujajo podobne programe. Nemci si tako želijo zgraditi mednarodno tesno povezano obveščevalno skupnost.