Foto: EPA

Protestniki želijo doseči prepoved spornega zborovanja, na katerem Hrvati vsako leto obujajo spomin na žrtve povojnih pobojev. Hrvaški premier Andrej Plenković se je izrekel za zborovanje.

Današnji protest na osrednjem trgu v Pliberku je prvi od treh protestov proti omenjeni spominski slovesnosti, ki jo prireja hrvaški Častni pliberški vod. Protest je organizirala pobuda "Spomin in delovanje", za katero stoji tudi Združenje koroških partizanov.

Predstavnik združenja Andrej Mohar je že pred protestom pojasnil, da želijo doseči "prepoved ustaških in nacističnih zborovanj v Avstriji". Tradicionalno zborovanje na Libuškem polju po njegovem ni "spominska slovesnost za umrlimi", ampak gre za "prizorišče agresivne politične agitacije nacionalističnih, desnih in skrajno desnih skupin iz Hrvaške na avstrijskem državnem ozemlju".

Foto: EPA

Župan Pliberka Stefan Visotschnig je dejal, da se je za protest prijavilo 600-tisoč udeležencev. Policija je zato močno okrepila svojo navzočnost.

Plenković za slovesnost

Visotschnig je spričo stalnih razprav glede zborovanja v spomin na žrtve povojnih pobojev ob tem tudi izrazil zaskrbljenost za ugled mesta Pliberk, poroča ORF.

Na napovedano sporno zborovanje se je odzval tudi Plenković, ki je v pogovoru za hrvaški Večernji list menil, da bi kljub "cerkvenim in političnim nasprotovanjem" v Avstriji spominska slovesnost na Libuškem polju morala potekati.

Plenković je ob tem poudaril, da bi zborovanje moralo potekati ob spoštovanju do žrtev in v skladu z avstrijskimi zakoni. Spomnil je še, da slovesnost podpira hrvaški sabor, pri čemer se na ta način obsoja vse zločine, v katerih so umrle številne nedolžne hrvaške žrtve.

Vsako leto sredi maja praviloma na Libuškem polju pri Pliberku potekajo spominske slovesnosti Hrvatov, ki se spominjajo žrtev povojnih pobojev maja 1945 večinoma pripadnikov oboroženih sil nekdanjega ustaškega režima NDH.