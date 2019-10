Nedeljski večer v Švici poteka v znamenju štetja glasov. Foto: Reuters

Švicarska ljudska stranka je osvojila 26,3 odstotka glasov, s čimer ostaja največja stranka, a je izgubila 3,1 odstotne točke podpore glede na prejšnje volitve.

Leva Zelena stranka je v primerjavi z 2015 pridobila 5,6 odstotne točke in ima 12,7 odstotka glasov, sredinska Zeleno-liberalna stranka pa je osvojila 7,6 odstotka podpore, kar je 5,6 odstotne točke več, kaže napoved švicarskega javnega radia SRG. Kot poroča BBC, bosta z okoli 20 odstotki glasov med ključnimi političnimi akterji.

Podnebne spremembe so bile ena izmed glavnih predvolilnih tem in vzpon zelenih je bil pričakovan.

Socialdemokrati so osvojili drugo mesto in prejeli 16,5 odstotka glasov, liberalci pa so na tretjem mestu s 15,2 odstotka glasov. Oboji so sodeč po vzporednih volitvah sicer poslabšali izid iz leta 2015, podpora Krščanskodemokratske ljudske stranke pa ostaja približno enaka. Desetletja so, kot poroča BBC, v sedemčlanskem federalnem svetu prevladovale iste štiri stranke: Švicarska ljudska stranka, socialdemokrati, liberalci in Krščanskodemokratska stranka.

Za skupno 200 sedežev v spodnjem domu parlamenta, nationalratu, se je sicer potegovalo skupno 4.600 kandidatov, med njimi je bilo 40 odstotkov žensk, kar je bilo rekordno število doslej. Volitve pa so potekale tudi v 46-članski ständerat, zgornji dom parlamenta.

Uradno štetje glasov se bo predvidoma nadaljevalo do poznega večera.