Teden se za Zagrebčane ni začel prijetno. Foto: BoBo

V hrvaški prestolnici od nedelje zvečer piha močan veter, ki presega hitrost tudi več kot 100 kilometrov na uro. Meteorologi tudi za danes napovedujejo veter in dež, v gorah je napovedan sneg.

Zagrebška policija je danes objavila, da sta bila v neurju zaradi predmetov in vej, ki jih je nosil veter, lažje poškodovana dva človeka. Eden je dobil poškodbe v nedeljo zvečer na osrednjem Trgu bana Jelačića. Pozvali so prebivalce, posebej otroke in starejše ljudi, naj ne hodijo

ven, če to ni nujno.

Zaradi številnih izruvanih in polomljenih dreves in vej so gasilci in druge komunalne službe do zjutraj posredovali več kot 240-krat. Polne roke imajo tudi z razmetanimi smetnjaki in stojnicami ter poškodovanimi strehami, semaforji in oglaševalskimi panoji, so potrdili v mestnem centru za obveščanje.

Zaradi neurja je v Zagrebu razglašena prva stopnja nevarnosti, na terenu je 8000 gasilcev, je potrdil zagrebški župan Milan Bandić v pogovoru za regionalno televizijo N1. Dodal je, da se ne spomni takšnega neurja v hrvaški prestolnici v zadnjih 40 letih, kolikor živi v Zagrebu.

Padla drevesa ovirajo tudi tramvajski in cestni promet, ponekod je motena oskrba z električno energijo.

Neurje je zajelo tudi druge dele Hrvaške. Mediji so v nedeljo zvečer poročali o posledicah v Karlovcu, ki so podobne tistim v Zagrebu, kot tudi o poplavah v hrvaški Istri.

Delno zaprta avtocesta proti Splitu

Za ves promet je zaprta avtocesta Zagreb‒Split med odcepoma Sveti Rok in Posedarje na zadrskem območju, kot tudi del Jadranske magistrale med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno. Samo za osebna vozila je odprta avtocesta Reka‒Zagreb na odseku Čavle‒Delnice, prav tako pa tudi deli Jadranske magistrale med Karlobagom in Senjem ter most na otok Pag in nekatere državne ceste ob masleniškem mostu.

V Brescii: drevesa pod sabo pokopala dva človeka

Tudi v Italji so bile konec tedna hude nevihte, predeli Rima so bili v nedeljo po vodo. Po podatkih združenja italijanskih kmetov Coldiretti so vremenske ujme letošnjo pomlad povzročile že za več milijonov evrov škode v kmetijstvu. Letališče v Milanu Malpensa je prizadela huda toča, zaradi katere so morali več letov preusmeriti. V bližnji Brescii sta v soboto dva človeka umrla pod podrtimi drevesi.