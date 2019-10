Gergely Karacsony je bil skupni kandidat več manjših opozicijskih strank. Foto: Reuters

Po preštetih več kot 92 odstotkih glasov je Karacsony osvojil 50,6 odstotka glasov, dosedanji župan Istvan Tarlos, član Fidesza, pa 44,3 odstotka.

44-letni levosredinski Karacsony je bil skupni kandidat socialistov (MSZP), Demokratične koalicije (DK), Parbeszeda (Dialog) in stranke mladih Momentum. Leta 2014 je bil s podporo socialistične stranke (MSZP) izvoljen za župana budimpeškega okrožja Zuglo. Kandidati s podporo opozicije so zmagali v 13 od 23 okrožij prestolnice. Fidesz je imel do zdaj župane v 17 okrožjih.

Opozicija je na tokratnih volitvah nastopila s širokimi zavezništvi, ki so zajemala leve in desne stranke in tudi predstavnike civilne družbe. Opozicijska zavezništva so odnesla županska mesta Fideszu tudi v Pecsu, Miskolcu, Szombathelyju, Egerju in drugje. V bolj podeželskih občinah so bili uspešnejši kandidati vladajoče stranke in neodvisni kandidati.

Začetek spreminjanja politične slike Madžarske?

Karacsony je svoj uspeh označil za zgodovinsko zmago za Budimpešto. Obljubil je, da bo madžarsko prestolnico "iz 20. stoletja popeljal v 21. stoletje in središče Evrope, kamor je vedno spadala". "Budimpešta bo zelena in svobodna in znova se bo približala Evropi. Zmaga v Budimpešti je bila šele prvi korak pri spreminjanju Madžarske," je napovedal.

Orban, ki je madžarski premier od leta 2010, pa je v govoru privržencem poudaril, da Fidesz ostaja najmočnejša politična sila na Madžarskem. Opoziciji v Budimpešti je ponudil sodelovanje, v podrobnosti pa se ni spuščal.

Predstavniki Fidesza so sicer pred volitvami grozili, da bo vlada zaprla finančno pipico okrožjem, ki bodo izvolila opozicijske kandidate.

Volitev, ki so potekale v več kot 3.000 občinah, se je udeležilo 49 odstotkov od okoli osem milijonov volilnih upravičencev.