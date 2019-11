Uprava podjetja si je prizadevala na sodišču doseči prepoved stavke, a jo je zavrnilo. Foto: Reuters

Kot je odločilo delovno sodišče v regiji Hessen, ki je odločalo kot prizivno sodišče, je bil poziv sindikata svojim članom, naj stavkajo, zakonit.

Tko bo danes odpovedanih 700 letov, v petek pa 600, največ med njimi bodo odhodni leti iz Nemčije. To bo vplivalo na potovalne načrte 180.000 potnikov. Na ljubljanskem letališču zaradi stavke v sredo pozno popoldne še ni bil odpovedan noben let, so za STA pojasnili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z letališčem.

Letalska družba je pritožbo na delovno sodišče utemeljila na dvomu glede izvedbe volilnega postopka med člani sindikata UFO glede stavke, je poročal Deutsche Welle. UFO je načrtoval opozorilno stavko, da bi pritisnil na upravo podjetja glede zvišanja plač in izboljšanja delovnih pogojev. Upravi očitajo, da zavrača vse pozive k pogajanjem.

Lufthansa se je sicer na delovno sodišče obrnila že pred časom, da bi dobila mnenje o tem, ali je UFO še pristojen za dogovarjanje o kolektivni spremembi plač. Po mnenju letalskega prevoznika je sindikat po odhodu številnih članov zaradi notranjih sporov izgubil reprezentativnost.

Potniki, ki so kupili vozovnice za lete danes in jutri, lahko le te prek spleta spremenijo v vozovnice za vlake, je še sporočila družba. Odpoved letov bi lahko vplivala tudi na Lufthansine podružnice, med njimi Eurowing in SunExpress.