Mayeva bo v sredo ob 13.00 po srednjevropskem času še zadnjič odgovarjala na vprašanja poslancev v britanskem parlamentu. Sledilo bo kosilo, po njem pa še zadnji krajši poslovilni nagovor Mayeve na sedežu vlade – Downing Streetu 10. Nato bo Mayeva odšla v Buckinghamsko palačo, kjer bo kraljici Elizabeti II. podala odstopno izjavo, navaja BBC.

55-letni Boris Johnson je 9. julija lani zaradi nestrinjanja glede strategije brexita odstopil kot britanski zunanji minister v vladi Therese May. Dobro leto dni pozneje jo bo nasledil na mestu britanskega premierja. Foto: EPA

Johnsonova ekipa naj bi odražala "sodobno Britanijo"

Buckinghamsko palačo bo nato obiskal Johnson in od Elizabete prejel mandat za sestavo nove vlade. Johnson, nekdanji londonski župan in britanski zunanji minister, bo predvidoma okoli 17. ure pred sedežem vlade prvič nagovoril javnost kot premier, v nadaljevanju dneva pa naj bi imenoval glavne ministre, finančnega, notranjega in zunanjega. Njegova ekipa naj bi odražala "sodobno Britanijo". V njej naj bi bilo večje število žensk in pripadnikov etničnih manjšin, poroča BBC.

Kaj pomeni Johnson za brexit?

Predvidoma v četrtek bo Johnson v britanskem parlamentu predstavil svojo strategijo za brexit in odgovarjal na vprašanja poslancev, preden bodo ti odšli na poletni dopust.

Johnson napovedal brexit z dogovorom ali brez njega

Mayeva se po dobrih treh letih poslavlja kot predsednica vlade. Položaj je prevzela 13. julija 2016 po porazu predhodnika Davida Camerona na referendumu o brexitu. Foto: EPA

Johnson je po zmagi v tekmi za novega vodjo torijcev, kjer je premagal ministra za zunanje zadeve Jeremyja Hunta, kot tri proritete navedel izvedbo brexita, poenotenje države in poraz vodje laburistov Jeremyja Corbyna. Johnsona čaka težko delo, saj zaradi brexita razdeljenim konservativcem v parlamentu večino zagotavlja severnoirska unionistična stranka DUP. 55-letni Johnson je vnet zagovornik brexita in je že napovedal, da bo Združeno kraljestvo do 31. oktobra odpeljal iz Evropske unije z dogovorom ali brez njega.