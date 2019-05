Opozicijski voditelj Juan Guaido skuša pridobiti na svojo stran vojaški vrh in javne uslužbence. Foto: Reuters

V Caracasu so v sredo med protestniki proti Maduri in policijo znova izbruhnili manjši spopadi, v katerih je bila ubita ženska. Guaido je glavne vojaške generale pozval, naj pomagajo strmoglaviti Madurov režim. Na ulice prestolnice so se podali tudi Madurovi podporniki.

Medsebojno obtoževanje Rusije in ZDA

Medtem se nadaljuje medsebojno obtoževanje Rusije in Združenih držav. Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je dejal, da so ZDA pripravljene tudi vojaško posredovati v Venezueli, če bo to potrebno. Rusijo in Kubo je obtožil, da destabilizirata državo. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je zatrdil, da je ameriško vmešavanje v Venezuelo kršitev mednarodnega prava. Pompea je po telefonu opozoril, naj ne nadaljujejo agresivnih potez v Venezueli, ker bi to lahko imelo hude posledice.

ZDA so sicer v torek Guaidoju, ki ga priznava več kot 50 držav po svetu, tudi Slovenija, izrazile podporo ob napovedi začetka zadnje faze operacije za odstavitev Madura. Venezuelsko vojsko so pozvale, naj varuje ljudstvo in podpira državne "legitimne institucije".

Vodjo opozicije je v torek podprla skupina vojakov, prišlo je tudi do spopadov, v katerih je bilo več kot 50 ljudi ranjenih, ena oseba pa je umrla.

Predsednik Maduro je akcijo opozicije označil za poskus državnega udara, ki je propadel. Hkrati je zavrnil izjavo ameriškega zunanjega ministra Pompea, da je že bil pripravljen zapustiti državo, a so ga Rusi prepričali, da je ostal, poroča BBC.