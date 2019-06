UKMTO je mesto incidenta - eksplozij na krovu dveh tankarjev - označil v mednarodne vode Omanskega morja, a veliko bližje iranski obali kot omanski. Foto: Bing/UKMTO

V Omanu so kot prvi poročali, da se je v Omanskem morju v četrtek zjutraj okoli 8.30 zaslišalo dve zaporedni eksploziji. Eksploziji naj bi prizadeli krova dveh večjih naftnih tankerjev, ki sta bila na poti iz Perzijskega zaliva in Hormuške ožine proti Indijskemu oceanu.

Iz Pakistana, ki leži na drugi strani Omanskega morja, mediji navajajo, da sta dva supertankerja odposlala klica na pomoč vsem bližnjim ladjam in obmorskim državam. Klic v sili z dveh tankerjev so potrdili tudi v Združenih arabskih emiratih.

Nadzorna skupina takoj izdala opozorilo

Britanska nadzorna skupina za pomorsko trgovino (UKMTO) je takoj po prvih poročilih obvestila vsa plovila v regiji pred izredno previdnostjo zaradi omenjenega incidenta. Vsa omenjena poročila povzemajo in potrjujejo mediji v Iranu (Al Alam in Tasnim News). UKMTO je ustanova v okvirju britanske vojaške mornarice, ki poroča o pomorskih incidentih, ki prizadanejo trgovske ladje po svetu, pri čemer pozornost namenja zlasti piratstvu, ugrabitvam in ropom na ladjah.

Gori tanker namenjen na Tajvan

Bloomberg poroča, da v Omanskem morju gori tanker Front Altair, ki je natankal surovo nafta v emiratskem pristanišju Fujairah pri Abu Dabiju. Ameriški medij, ki je hkrati del velikega konglomerata, ki obdeluje poslovne podatke iz vsega sveta, se sklicuje na uradnika iz omenjenega pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Front Altair je tri leta star supertanker, ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov., in je bil namenjen na Tajvan, premore pa 62 tisoč bruto registerskih ton.

Mesec dni od nepojasnjene sabotaže

Pred točno mesecem dni 13. maja se je v Omanskem morju že zgodil niz nepojasnjenih incidentov, ko so bili žrtve sabotaže štirje tankerji. Dva sta bila v lasti podjetja iz Savdske Arabije, po eden pa iz Združenih arabskih emiratov in Norveške.

Zalivski državi nista izdali veliko podrobnosti, niti nista predstavili javnih dokazov o škodi sabotaže niti uradno niso imenovali domnevnih krivcev, čeprav so savdski in emiratski mediji neprikrito obtoževali Iran.

Norveško podjetje Thome Groupe je po majskem incidentu zapisalo, da jih je zadel neznani predmet, ki je vidno poškodoval krmo tankerja Andrea Victory, registriranega v Bergnu na Norveškem, kar je bilo tudi vidno na posnetkih poškodovanega zadnjega dela ladje.

Zalivski mediji krivdo valili na Iran

Obtožbam na račun regionalne nasprotnice se je pridružila vlada ZDA, ki je ravno takrat sprejela nove dodatne sankcije proti uradnemu Teheranu. Sosede iz Perzijskega zaliva: na eni strani Savdska Arabija in ZAE ter na drugi Iran so zadnja leta ujete v vse hujše nasprotovanje, ki meji na odkrito sovražnost.

Hormuška ožina, preliv med Perzijskim (Arabskim) zalivom in Indijskim oceanom, že dolgo velja za eno najbolj občutljivih točk na svetu, kjer bi lahko incident hitro zakuhal tudi vojno, katero uperjeno proti Iranu neprikrito omenjajo zadnja leta tako Savdijci, Emirati in Izraelci.