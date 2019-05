Foto: Reuters

Leadsomova je bila zadolžena za organizacijo vladnih poslov in bila vladna predstavnica v poslanski zbornici, kjer je bila njena zadolžitev, da razglasi, ko bo vlada parlamentu predstavila sporazum Velike Britanije o izstopu iz Evropske unije.

Kot je pojasnila, ne verjame, da bo pristop, ki ga je ubrala vlada, pripeljal do brexita in uresničil voljo Britancev na referendumu iz leta 2016. Povedala je tudi, da novi sporazum, ki ga je Mayeva predstavila v torek, ni bil dobro usklajen z ostalimi člani vlade. Zaradi tega je "razpadla kolektivna odgovornost", je zapisala.

Po referendumu o brexitu pred tremi leti je Leadsomova kandidirala za vodjo konservativcev, a se je nato umaknila Mayjevi, ki je nato postala predsednica vlade.

Odstop Leadsomove je že 36. odstop ministra v kabineta Mayjeve, ki jo je 21 ministrov zapustilo zaradi brexita.

Mayeva prepričuje naprej

Do umika Leadsomove je prišlo po napetem dnevu, ko je premierka iskala podporo za potrditev ločitvenega sporazuma v svoji stranki in tudi pri opozicijskih laburistih.

Vodji laburistov Jeremyju Corbynu je najprej v pismu zapisala, da je v popravljenem sporazumu pokazala pripravljenost na kompromise, da bi Britancem "dostavila brexit". Poudarila je, da pomeni ta sporazum, o katerem naj bi poslanci glasovali junija, zadnjo priložnost za to.

K podpori je kasneje pozvala tudi poslance spodnjega doma britanskega parlamenta. "Zavrnite ga in potem nam bosta preostali samo še razdeljenost in slepa ulica," je poudarila. "Tvegamo, da bomo odšli brez sporazuma, čemur ta poslanska zbornica jasno nasprotuje," je povedala. "Tvegamo preklic brexita, česar Britanci preprosto ne bodo tolerirali," je še izpostavila.

Mayeva je v novem dogovoru o brexitu, ki ga je predstavila v torek, med drugim obljubila nove garancije o pravicah delavcev, zaščito okolja, irsko varovalo in carinski kompromis. Če ga bodo podprli, je poslancem obljubila glasovanje o novem referendumu o brexitu.

Številne koncesije, ki jih je predstavila Mayeva, so po oceni poznavalcev namenjene laburističnim poslancem. A Corbyn je že v torek zvečer napovedal, da izstopnega sporazuma oziroma ustreznega zakona ne bo podprl, saj samo pogreva tisto, o čemer so že govorili in ne vidi možnosti, da bi ga parlament podprl.

Danes v parlamentu je znova poudaril, da je novi dogovor "poln nasprotij" in ponuja malo novega. Po njegovih besedah je težko sklepati dogovore z nekom, ki bo samo še nekaj dni na položaju.

Tudi mnogi drugi opozicijski poslanci, kot tudi poslanci premierkine konservativne stranke, so že napovedali, da sporazuma ne bodo podprli.

Andrea Leadsom. Foto: Reuters

Pozivi k odstopu se vrstijo

Vse glasnejši so tudi pozivi k njenemu odstopu. Medtem se je sestal odbor konservativnih poslancev, ki odloča o glasovanju o nezaupnici premierki. Nazadnje so sicer konservativci nezaupnico zavrnili decembra lani, tako da po trenutnih pravilih do decembra letos ne morejo znova glasovati o tem. A bi lahko spremenili pravila.

Sama pa Mayeva ne namerava odstopiti. To so iz Downing Streeta 10 potrdili tudi za nemško tiskovno agencijo dpa.

Britanski poslanci so sicer doslej že trikrat zavrnili sporazum Mayeve z Brusljem o brexitu, uspel pa ni niti njen poskus, da bi z laburisti našla kompromis.