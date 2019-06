Napadi na jugu Savdske Arabije. Foto: Reuters (slika je simbolična).

Kot je sporočila savdska televizija, je umrli sirski rezident v Savdski Arabiji.

Pred tem so pripadniki hutijevskega gibanja v Jemnu sporočili, da so z letalniki napadli dve letališči na jugu Savdske Arabije, Abha in Džizan, vendar pa napad na drugo letališče v Riadu ni bil potrjen.

Letališče Abha leži 200 kilometrov severno od jemenske meje. Na začetku junija so hutijevski izstrelki zadeli letališče in ranili 26 ljudi.