Papež Frančišek je med pridigo dejal tudi, da Bog ljubi vsakogar, tudi najslabše. Foto: EPA

Papež je polnočnico začel s procesijo kardinalov že ob pol desetih zvečer. Pred začetkom maše je v jaslih odkril Jezusovo figuro, 12 otrok iz Italije, Japonske, Venezuele, Kenije, Ugande, Iraka in Filipinov pa je tam položilo cvetje.

Ne čakajmo na druge

"Ne čakajmo, da bodo sosedi dobri preden jim delamo dobro, na cerkev, da bo popolna preden jo bomo ljubili, na druge, da nas spoštujejo preden jim bomo služili. Najboljši način za spreminjanje sveta je, da vodimo življenje kot darilo za druge in se zahvaljujemo bogu, ki ljubi vsakogar, tudi najslabše med nami," je dejal papež, ki je bil izvoljen na položaj leta 2013.

"Kako pogosto mislimo, da je bog dober, če smo dobri in nas kaznuje, če smo slabi. Ampak ni tak. Kljub vsem našim grehom nas ima še naprej rad," je dejal Frančišek in podal osrednjo temo vsega njegovega vodenja katoliške cerkve, ki se naj manj osredotoča na uveljavljanje svojih pravil, ampak bolj na pomoč tistim, ki so se od njih oddaljili. Med drugim je na primer olajšal pravila za obhajilo ponovno poročenim ločencem, ki je bilo prej prepovedano.

Papež Frančišek: proti pohlepu in potrošništvu, za usmiljenje do beguncev

Lani je papež Frančišek med polnočnico pridigal proti nenasitnemu pohlepu in potrošništvu, leto prej pa o ljubezni in usmiljenju do beguncev in migrantov. V sredo zjutraj bo imel tradicionalni nagovor in blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi) z osrednjega balkona bazilike sv. Petra, na predvečer novega leta ga čakajo večernice, zjutraj pa pozdrav novemu letu.

Polnočnica v Betlehemu

Polnočnica poteka povsod po svetu, kjer so kristjani. Tudi v rojstnem kraju Jezusa Kristusa v Betlehemu, kamor so tudi letos prišli romarji iz vsega sveta. Za kristjane je Jezus Kristus božji sin, ki je prišel na svet, da vzame nase grehe človeštva in ga odreši. Polnočnico daruje apostolski administrator jeruzalemskega latinskega patriarhata Pierbattista Pizzaballa.