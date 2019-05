FBI na svoji spletni strani uporabnike spleta izobražuje o delovanju temnega medmrežja. Foto: Reuters

Spletna stran Wall Street Market je bila druga največja kriminalna platforma, dostopna le na temnem medmrežju, na kateri so preprodajali droge, ukradene podatke, ponarejene dokumente in zlonamerne programe, je pojasnil tiskovni predstavnik generalnega tožilstva v Frankfurtu.

Ko je bil trg še aktiven, so na njem našli več kot 63.000 ponudb, več kot milijon registriranih kupcev in več kot 5400 prodajalcev, poroča BBC.

Nemška televizija SWR poroča, da so na strani oglaševali tabletke ekstazija, kolumbijskega kokaina (42 evrov za gram) in hašiša (11 evrov za gram). Preiskovalci so na spletni strani našli tudi opozorilo, ki je prepovedalo prodajo orožja in posnetkov oz. fotografij spolnega nasilja.

V Nemčiji so aretirali 31-letnika v Bad Vilbelu, 29-letnika v Esslingenu in 22-letnika v Kleveju. Trojica naj bi upravljala s spletno stranjo in služila na račun provizije na prodano blago.

V hišnih preiskavah so zavarovali računalnike in strežnike ter zasegli več kot pol milijona evrov v gotovini, več sto bitcoinov in drugih kriptovalut v vrednosti milijona evrov ter luksuzne avtomobile. Pri enem izmed osumljenih so našli tudi strelno orožje.

Grozi jim do 15 let zapora, očitajo pa jim, da so izkoristili priložnost za preprodajo nezakonitih narkotikov. V Nemčiji namreč trenutno upravljanje nezakonitih tržišč na spletu ni samostojno kaznivo dejanje.

Ponudnika drog aretirali v Los Angelesu

V mednarodni operaciji so sodelovali še nizozemske in ameriške oblasti ter evropski policijski urad Europol. V ZDA je FBI v okviru preiskave identificiral dva največja ponudnika drog na spletni strani in ju aretiral v Los Angelesu. V hišnih preiskavah so odkrili nezakonito orožje in več milijonov dolarjev gotovine.

V povezani operaciji je po navedbah Europola finska carinska služba s pomočjo francoske policije odstranila nezakonito spletno stran Silkkitie, znano tudi kot Valhalla Marketplace.