Epstein je prijateljeval s samim vrhom ameriške politike. Foto: Reuters

Glede na poročanje so njegovo truplo našli ob 7.30 po krajevnem času. Okoliščine njegove smrti niso znane.

Prejšnji mesec so ga našli delno zavestnega v njegovi celici s poškodbami vratu. Zdravili so ga v bolnišnici, nato pa so ga vrnili v celico v newyorškem zaporu.

Domnevali so, da se je poskušal obesiti, obstaja pa tudi možnost, da ga je poskusil obesiti kdo drug.

Nekdanji prijatelj nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, princa Andrewa in zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa je obtožen spolne zlorabe več deset deklet na Floridi in v New Yorku od konca 90. let prejšnjega stoletja naprej.

Leta 2008 je 66-letnik že priznal krivdo za napeljevanje k prostituciji. Predtem je zvezno tožilstvo odstopilo od pregona kljub številnim dokazom, da je spolno zlorabljal mladoletnice. V zaporu je preživel le 13 mesecev, še to le ponoči in ob koncu tedna, sicer pa je bil lahko v svoji pisarni.

Primer je znova prevzelo zvezno tožilstvo New Yorka. Epsteina so aretirali 6. julija in obtožili spolne trgovine z ljudmi ter zarote.