Piloti ameriške letalske družbe American Airlines so že po nesreči v Indoneziji pozivali Boeing k spremembam, ki bi povečale varnost letala. Foto: Reuters

Ameriški proizvajalec letal Boeing se po dveh tragičnih nesrečah letal tipa 737 max sooča s številnimi kritikami. V lanski nesreči letala Lion Air v Indoneziji in strmoglavljenju istega tipa letala družbe Ethiopian Airlines marca letos, je skupno umrlo 300 ljudi.

Poleg prizemljitve letal tega tipa je Boeing napovedal tudi začasno zmanjšanje proizvodnje tega najbolj prodajanega modela. Letala 737 max ostajajo prizemljena za nekaj mesecev, ko bodo Ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) in tudi druge pristojne agencije, opravljale teste simulatorjev.

Piloti niso bili ustrezno izurjeni

V javnost so sicer prišle številne informacije o problematičnosti programa MCAS, namenjenega preprečevanju izgube vzgona letala tega tipa. Program naj bi nos letala nepričakovano obrnil navzdol, prav to pa naj bi bil vzrok za nesreči.

Kot so v soboto pojasnili pri Boeingu, simulatorji do zdaj pilotom niso omogočali treninga letenja v pogojih, podobnih tistim, ki so bili v tragičnih nesrečah. "Boeing je opravil popravke programske opreme simulatorjev letenja za 737 max in operaterjem zagotovil dodatne informacije," so sporočili.

Prvi simulator z novo programsko opremo naj bi družbi Southwest Airlines, ki ima 34 boeingov 737 max, dobavili konec leta.